Si vous avez suivi les nouvelles ces derniers jours, vous avez peut-être vu cette vidéo incroyable montrant une camionnette rouge se faire littéralement souffler par une tornade au Texas cette semaine.

Le modèle s’est rapidement retrouvé sur le côté avant de virer comme une toupie, forcée à le faire en raison de la force des vents. Puis, par miracle, il est retombé sur ses roues, ce qui a permis au conducteur de reprendre la route et s’éloigner de la scène.

La vidéo est devenue virale, on le comprend. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que la camionnette a été retrouvée et son jeune conducteur, interrogé. Il en avait à raconter, disons.

D’abord, pour les besoins de la cause, mentionnons que le modèle en question est un Chevrolet Silverado 2004. La marque de General Motors ne pourrait profiter d’une meilleure publicité pour vanter la robustesse de son modèle.

Photo : tfltruck.com La camionnette du jeune Riley Leon

Quant à l’adolescent qui se trouvait au volant, il a décrit l’expérience comme celui de se trouver au cœur d’un manège au parc d’attractions. Dans une entrevue accordée à la station KVUE, Riley Leon, 16 ans, a déclaré qu’il quittait une rencontre pour un emploi à Elgin, qu’il a raté deux demi-tours sur la route, puis que de nulle part, la tornade est venue le saisir.

Il a mentionné que celle-ci l’avait dans son emprise avant même ce que l’on peut voir dans la vidéo. « Il y avait un fossé, et elle m’a pris là. Elle m’en a sorti et emmené sur la route. C’est à ce moment que je me suis mis à tourner avec le camion ». Il n’avait pas non plus l’intention de repartir après son aventure ; il essayait seulement de s’éloigner des vents violents. Il est resté dans les environs jusqu’au moment où il a reçu l’aide d’un policier d’Elgin. Ce dernier a déclaré que le jeune avait « une éraflure et quelques coupures sur son bras gauche. »

Selon ce qui a été rapporté dans les environs, les vents ont frôlé les 220 km/h au plus fort de la tornade. Riley Leon aura donc été peu chanceux. Il espère réparer sa camionnette, sinon en acheter une autre.

Photo : tfltruck.com La camionnette du jeune Riley Leon, img. 2