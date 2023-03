Photo : Chevrolet Chevrolet Trailblazer RS 2024 - Trois quarts avant

• Chevrolet présente un Trailblazer mis à niveau pour l’année 2024.

• Le plus gros changement se situe à bord, toutes les versions adoptant un nouvel écran multimédia de 11 pouces.

• Le Trailblazer profite toujours des mêmes mécaniques, deux 3-cylindres turbo de 1,2 et 1,3 litre.

Le VUS Trailblazer a fait ses débuts pour l’année 2021 au sein de la famille Chevrolet. Pour 2024, il a droit à des changements de mi-parcours alors que son créateur revoit un tantinet son style, mais rehausse surtout son niveau de technologie.

Le museau de la version 2024 fait découvrir des phares plus minces et plus pointus sur la partie supérieure de la calandre. Ceux situés plus bas adoptent maintenant une forme ovale. Le logo de Chevrolet passe de la partie supérieure de la grille à la moulure chromée plus large qui la traverse. Le bas de la présentation est aussi plus massif pour une présence plus marquée. Les feux à DEL ont aussi été redessinés à l’arrière.

Photo : Chevrolet Chevrolet Trailblazer Activ 2024 - Trois quarts arrière

Les variantes offertes demeurent les mêmes ; LS, LT, Activ et RS. Deux nouvelles couleurs sont ajoutées à l’offre, soit Harbor Cuivré Métallisé et Vert Cactus.

La version RS sera facile à reconnaître, car elle profite d’accents noirs à l’extérieur (y compris la bande qui coupe la grille), d’un motif à mailles trapézoïdales à la calandre, de roues de 19 pouces et de deux embouts d’échappement chromés. La livrée Activ montre un style plus aventurier, en plus de profiter d’amortisseurs réglés pour un meilleur comportement en conduite hors route.

Photo : Chevrolet Chevrolet Trailblazer RS 2024 - Intérieur

À bord, on note un changement important. Tous les modèles vont profiter de série d’un écran de 11 pouces pour le système multimédia. Ce dernier est, il faut le mentionner, très bien intégré. Auparavant, le Trailblazer était servi avec une unité de sept pouces en configuration de base, huit en option. De plus, le système va permettre le branchement sans fil des applications Apple CarPlay et Android Auto. Enfin, devant le conducteur, l’écran d’informations qui adoptait un format de 4,2 pouces voit ce dernier passer à 8,0 pouces.

D’un coup, l’impression de richesse à bord fait un pas en avant. L’équipement de série comprend aussi le démarrage par bouton-poussoir, un régulateur de vitesse et une caméra arrière haute définition. La recharge sans fil pour appareils cellulaires est offerte en option sur les versions LT, Activ et RS.

Photo : Chevrolet Chevrolet Trailblazer Activ 2024 - Avant

Sous le capot, les moteurs que l’on connaît bien reviennent sans changements. On peut donc profiter d’un 3-cylindres turbo de 1,2 litre avec les déclinaisons LS et LT (137 chevaux et 162 lb-pi de couple) ou encore d’un 3-cylindres turbo de 1,3 litre (155 chevaux et 174 lb-pi de couple) avec les modèles Activ et RS. Le site de Chevrolet parle d’un couple maximal livrable de 191 lb-pi. Nous aurons éventuellement plus de détails là-dessus.

Le premier moteur est marié à une transmission à variation continue alors que le deuxième utilise cette boîte en configuration à traction, mais jouit d’une boîte automatique à neuf rapports lorsque le rouage intégral est sélectionné.

Les prix des versions seront annoncés plus tard.