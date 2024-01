Ces éléments sont conçus pour être à la fois informatifs et attrayants pour le référencement naturel, en se concentrant sur des mots-clés pertinents et des informations utiles pour les lecteurs intéressés par le sujet des pneus de voiture.

Si le Code de la route exige qu’il faille changer un pneu de voiture lorsque la profondeur de la bande de roulement atteint environ 1,6 millimètre, les experts recommandent de la faire avant qu’il n’approche cette limite, soit entre 3 et 4 millimètres. Pour cause, une bonne adhérence avec le sol contribue à renforcer votre sécurité sur route. Les fabricants de renom tels que Michelin, Firelli, Good Year, Continental et Hankook proposent tous des pneumatiques de haute qualité. Mais en plus de la marque, il faut aussi tenir compte des paramètres suivants pour bien choisir les pneus de votre véhicule.

Choisir la bonne taille des pneus

Vous trouverez les dimensions recommandées pour votre voiture en consultant tout simplement l’étiquette placée sur le cadre de la portière conducteur ou sur la boîte à gants. Cette information cruciale devrait aussi se trouver sur le flanc de vos pneus. L’autre alternative est de vérifier attentivement les spécifications fournies par le manufacturier. Une fois que c’est fait, vous pouvez commander vos pneus sur centralepneus.fr afin de bénéficier d’un excellent rapport qualité prix. De plus, ce distributeur dispose de stations de montage partout en France pour vous garantir un montage rapide et efficace.

Outre la largeur, la hauteur du flanc, le diamètre de la jante et le type de construction du pneu, il est également important de prendre l’indice de charge et la cote de vitesse en considération au moment de vérifier la taille du pneu. L’indice de charge fait référence à sa capacité de charge maximale. L’indice de vitesse quant à lui indique la vitesse maximale que le pneu peut atteindre. Il doit donc correspondre à la vitesse maximale de votre voiture. Évitez à tout prix de choisir des indices de charge et de vitesse plus bas que ceux de vos pneus d’origine.

Michelin Pilot Sport 4S Photo : Auto123

Tenir compte de la saison

Les pneus été

Les pneus été s’adaptent autant au sol sec qu’au sol mouillé grâce à une sculpture moyennement profonde ainsi qu’un mélange de gomme rigide. Ils ont une adhérence optimale dès que les températures excèdent les 7°C. En temps pluvieux, ils évacuent l’eau rapidement pour prévenir l’aquaplanage. Pour autant, tous les pneus été ne possèdent pas la même capacité d’évacuation d’eau. Ceux avec des sculptures en V sont les plus performants à ce niveau. Ils sont à privilégier dans les zones à fortes précipitations.

Les pneus 4 saisons ou tous temps

Comme leur nom l’indique, ces pneumatiques s’adaptent à toutes les saisons. Pratiques, ils peuvent vous éviter de devoir changer vos pneus à l’automne et au printemps. Ils sont conçus pour rouler dans des températures allant de -10 et 30°C. Au-deçà et au-delà de cette plage de fonctionnement, il vaut mieux opter pour des pneus hiver ou des pneus été.

Les pneus hiver ou pneus neige

Les pneus hiver ont une meilleure adhérence avec des températures inférieures à 7°C, que la route soit sèche, mouillée, verglacée ou enneigée. Cela est dû au fait qu’ils bénéficient de 10 fois plus de lamelles autobloquantes, placées sur toute la profondeur de leur sculpture. Fabriqués à partir de caoutchouc naturel, les pneus neige restent souples par temps froid.