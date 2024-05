Honda n’a pas été la compagnie la plus active en matière d’électrification, mais la firme japonaise promet de rattraper le temps perdu avec des investissements majeurs et des efforts considérables.

De fait, Honda va doubler ses efforts et s’engage à ce que 100 % des véhicules qu’elle va vendre en 2040 soient tout électriques ou équipés d’une pile à combustible.

Le plan du constructeur se concentre sur la technologie et la production de batteries. Honda a déclaré jeudi qu’elle entendait investir des dizaines de milliards (environ 65) dans sa stratégie en matière d’électrification jusqu’en 2030.

Autour de 60 % de ces investissements seront consacrés à la production et au développement de nouveaux véhicules et motos électriques. Environ 20 % (quelques 12 milliards de dollars) iront aux dépenses d’investissement sur des marchés clefs tels que les États-Unis, le Canada et le Japon, tandis que les 20 % restants seront consacrés à la recherche et au développement de la « mobilité définie par logiciel ».

Honda Prologue 2024 | Photo : Honda

La compagnie estime que les véhicules électriques et ceux à piles à combustible vont représenter 40 % de ses ventes mondiales autour de 2030. Si le Prologue est le premier modèle électrique de la marque chez nous, il sera bientôt joint par d’autres, car la compagnie espère avoir produit deux millions de véhicules électriques d’ici à 2030.

Les prochains qui suivront vont faire partie de la Série O, afin de compléter la gamme de Honda chez nous. Le premier modèle de cette série s’inscrira à l’intérieur d’une philosophie nommée « Thin, Light and Wise » à l’intérieur des murs de l’entreprise. Elle sera basé sur la spectaculaire berline Saloon qui a été dévoilée en janvier au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas.

Pour le moment, c’est toute l’information qu’a bien voulu partager la compagnie. Un des éléments qui devrait passer du concept au modèle de production, c’est le temps de 15 minutes faire passer le niveau d’énergie de 15 % à 80 %.

Autrement, le modèle va profiter d’une nouvelle plateforme pour véhicules qui a été développée en interne.

Honda met donc plus de temps à effectuer son virage, mais elle semble maintenant engagée à bien faire les choses.