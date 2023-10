C'est possible de se libérer d'un prêt-auto avant la fin de son terme, car ce type de financement est généralement remboursable à tout moment sans pénalités.

Que ce soit en raison d’un taux d'intérêt élevé, de problèmes financiers ou de changements dans votre style de vie, se libérer d'un prêt-auto et de l'auto est parfois judicieux. Par exemple, si votre voiture sport financée en 2e chance au crédit vous coûte une petite fortune en intérêts et en entretien, cette stratégie va sérieusement améliorer vos fins de mois, votre sommeil et votre santé financière à long terme.

L'échange de véhicules

La manière simple et courante de se libérer d'un prêt-auto est d'échanger son véhicule actuel contre un autre afin d'obtenir un nouveau financement plus avantageux et un véhicule qui cadre mieux avec vos besoins. Cependant, cette option ne sera possible et rentable que si votre cote de crédit est bonne ou si elle s'est améliorée depuis l'obtention de votre prêt. Par exemple, si votre prêt a été obtenu en 2e chance au crédit, il est important d'avoir respecté, pendant environ deux ans, le remboursement ponctuel de tous vos paiements. Dans ce cas, votre cote se sera grandement améliorée et un nouveau financement se fera à des conditions plus avantageuses. Si vous n'avez pas suivi strictement les conditions de remboursement, un nouveau financement sera tout aussi exigeant ou même difficile à obtenir.

Le cas de la balloune

Le problème le plus fréquent lors d'un échange est celui de la fameuse «balloune» ou, dis autrement, de l'équité négative. Cela signifie que la valeur de votre véhicule est inférieure au solde de votre prêt. Par exemple, si le solde du prêt est de 16 000 $ et la valeur du véhicule de 12 000 $, la balloune sera de 4 000 $. La solution courante pour résoudre ce problème est de reporter le montant de cette balloune de 4 000 $ sur le financement de votre nouveau véhicule. C'est légal, mais controversé. En règle générale, un véhicule neuf ou récent avec une bonne garantie permettra de bien gérer une balloune si elle n'est pas excessive.

Réussir son échange

Pour réussir un échange avantageux sur le plan financier et pratique, il est recommandé de consulter un analyste de crédit chez un concessionnaire reconnu. Le prêt-auto, c'est son domaine d'expertise, il fait cela au quotidien. L'analyste comprendra vite votre situation et vous aidera à atteindre rapidement et sans tracas vos objectifs.

