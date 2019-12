Comparaison : Audi Q5 2019 vs BMW X3 2019

L’Audi Q5 a dominé le marché des ventes dans le segment des utilitaires d’entrée de gamme de luxe avec 11 952 unités en 2018. Derrière lui, trois joueurs se disputent âprement la ceinture d’aspirant. Le Mercedes Benz GLC arrive 2e avec 8982 ventes, tout juste devant le RDX d’Acura avec 8890 exemplaires, ainsi que le BMW X3 avec 8296. Voyons maintenant ce qui fait la popularité de ces deux modèles allemands.

Audi Q5 2019

Meilleur vendeur de la marque, le Q5 tient tête à une forte opposition. Mais, même en fin de carrière et avant les changements apportés en 2018, cet utilitaire occupait confortablement le premier rang des ventes avec 2000 unités de plus que son plus proche rival, le GLC. Son style discret et efficace y est pour beaucoup. Bien des gens apprécient ce luxe non ostentatoire et Audi l’a bien compris, car chaque nouvelle mouture rehausse le niveau de qualité, mais conserve toujours un style non intrusif.

La popularité du Q5 est aussi redevable au plaisir que sa conduite procure et à la qualité générale du produit. Il y a bien quelques défauts, mais dans l’ensemble, c’est un utilitaire qui mérite largement sa réputation.

Le Q5 est alimenté par un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres développant 252 chevaux et un couple de 273 livres-pieds. La livraison de la puissance est assurée par une transmission automatique à sept rapports et le système de traction intégrale quattro, la signature de la marque. La variante SQ5 offre un V6 turbo de 3 litres qui développe 354 chevaux et 369 livres-pieds de couple.

La version de base Komfort bénéficie d’une caméra de recul de série et de verrous de sécurité électrique pour les portes arrière, tandis que la Progressiv de milieu de gamme ajoute la suite de services de navigation et d’infodivertissement Audi Connect.

Parmi les autres caractéristiques de série du Q5, on compte des roues de 18 pouces, une suspension à amortissement adaptatif, des phares bixénon, une climatisation automatique à trois zones, un écran multimédia de 7 pouces, des sièges avant chauffants, une interface pour cellulaire, un hayon électrique, la radio satellite, un rétroviseur à atténuation automatique et la surveillance de la pression des pneus.

La déclinaison Progressiv ajoute des roues et des pneus de 19 pouces, un écran central de 8,3 pouces, un volant chauffant, un toit ouvrant panoramique, l’entrée passive sans clé, un hayon à ouverture mains libres, des capteurs pour le stationnement avant et arrière, des rétroviseurs extérieurs repliables et à atténuation automatique, la mémoire du siège du conducteur, un écran d’informations couleur de 7 pouces pour le conducteur et l’ouvre-porte de garage intégré.

Enfin, la version Technik ajoute la surveillance des angles morts avec une alerte de trafic transversal arrière, une caméra panoramique, des porte-gobelets chauffants et refroidissant, un groupe de jauges configurables pour le cockpit virtuel, des phares à DEL avec feux de route automatiques, une chaîne audio améliorée, l’éclairage d’ambiance aux couleurs personnalisées à l’intérieur, ainsi que des sièges arrière chauffants.

Les options incluent des sièges sport ventilés à l’avant avec les versions Progressiv et Technik. Ces dernières peuvent également être habillées de l’ensemble S-line qui propose des roues plus grandes et des finitions intérieures et extérieures spéciales. Seuls les modèles Technik peuvent être dotés de fonctions de sécurité active grâce à un groupe d’assistance évolué pour le conducteur. Celui-ci regroupe les fonctions de croisière adaptative, d’assistance de voie, de freinage d’urgence automatique et d’aide à la congestion.

De tous les modèles dans ce segment, le Q5 est le plus agréable à conduire. Il offre le meilleur équilibre entre le confort, la tenue de route et une conduite sans compromis. Le rendement de la transmission quattro est sans faille et les freins sont très solides. Peu de véhicules offrent une aussi bonne expérience de conduite.

2019 BMW X3

Pour 2019, le X3 entre dans la deuxième année de la troisième génération sans changement majeur avec les mêmes versions xDrive30i et M40i. La xDrive30i utilise un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres développant 248 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Le M40i change pour un 6-cylindres turbo de 3 litres bon pour 355 chevaux et 365 livres-pieds de couple. Les deux moteurs sont associés à une transmission automatique à huit vitesses et au système à quatre roues motrices xDrive de BMW.

La variante xDrive30i est économique et confortable, tandis que la M40i implante solidement son pied dans l’univers de la performance. Elle est livrée de série avec un ensemble M Sport comprenant des sièges avant sport, des freins améliorés, une suspension adaptative réglable par le conducteur et un échappement sport.

Fiche technique du BMW X3 2020

Les équipements de série incluent des jantes de 19 pouces, des rétroviseurs à atténuation automatique, des phares et des phares antibrouillard à DEL, des sièges avant chauffants à réglage électrique, un volant chauffant, un système d’alarme, des capteurs de stationnement avant et arrière, un climatiseur automatique et un hayon à commande assistée. Les alertes de sortie de voie et de collision avant avec freinage automatique sont aussi de série. Le prix haut de gamme de la M40i est principalement lié à ses performances supplémentaires.

Comme tout véhicule allemand qui se respecte, vous avez droit à de nombreuses options. Un groupe d’assistances avancées pour le conducteur comprend l’aide au stationnement via des caméras extérieures à vision panoramique, un tableau de bord en similicuir, un toit ouvrant panoramique, un ensemble aérodynamique M, des sièges arrière chauffants, un système de navigation, un éclairage d’ambiance, l’affichage tête-haute, l’entrée passive sans clé, Apple CarPlay et l’ouvre-porte de garage intégré.

Le châssis est solide, tout comme la direction, la tenue de cap et le freinage ; tout est là. Attendez-vous seulement à une expérience plus ferme qu’avec le Q5, dans l’ensemble. Contrairement au X5 qui a connu bien des ratés pour sa fiabilité, le X3 fait mieux en général.

Avantage Audi Q5

Derrière le volant, le Q5 offre une tenue de route plus confortable et sa finition est un cran au-dessus de celle du X3. Nous avons aussi aimé les sièges plus confortables. Le Q5 offre à la fois Android Auto et Apple CarPlay alors que BMW ne propose pas la compatibilité avec l’application Android Auto.

Avantage BMW X3

Ceux qui regardent à l’espace iront peut-être vers le X3 qui offre un peu plus de volume pour les bagages. La plus récente étude de J. D. Power place également le X3 légèrement devant le Q5 au chapitre de la fiabilité. Vous allez également passer un peu moins souvent à la pompe avec le X3.

Similitudes

En ce qui concerne les prix, les performances mécaniques et la couverture d’assurance, les deux modèles offrent la même chose, ou presque.

Verdict

Après avoir fait un essai tour à tour avec les deux modèles, on comprend mieux pourquoi l’Audi Q5 garde le haut du pavé dans ce segment. Il est plus confortable, plus convivial au quotidien avec une technologie plus facile à comprendre. On se sent tout de suite à l’aise à bord alors que vous aurez besoin d’un certain temps avec le X3.

Audi Q5 2019

On aime

Finition sans faille

Aménagement convivial

Comportement routier remarquable

On aime moins

Coffre un peu court

Beaucoup d’options

Style un peu trop discret

BMW X3 2019

On aime

Qualité de construction

Faible consommation sur autoroute

Agrément de conduite

On aime moins

Suspension un peu sèche

Pas d’Android Auto

Prix plus élevé