Le Salon de Munich nous permet d’assister à la présentation de nombreux véhicules tout électriques qui vont être appelés à faire leurs débuts au cours des prochaines années. Chez BMW, on a présenté une étude qui nous montre comment la compagnie voit les choses en… 2040.

Le concept i Vision Circular, dont la taille est celle d’un modèle compact, préfigure la vision de BMW en matière de développement durable.

D’une longueur d’environ 157 pouces, l’étude est un peu plus courte que la Série 2, le plus petit modèle offert par BMW chez nous. Toutefois, grâce à sa configuration électrique et à son profil en forme de nacelle, le concept i Vision Circular propose un intérieur spacieux.

Photo : BMW BMW présente le Concept i Vision Circular à Munich

Ce qui est particulier avec ce modèle, c’est son utilisation massive de composants et de matériaux recyclés. En fait, le produit est 100 % recyclable, y compris sa batterie à semi-conducteurs qui est elle-même fabriquée presque entièrement à partir de matériaux recyclés. La philosophie de BMW en matière de développement durable se retrouve au cœur de ce prototype. Il évite les techniques d’assemblage traditionnel, optant plutôt pour des cordons, des boutons à pression et des systèmes de clips qui s’attachent et se détachent rapidement, ce qui facilite le démontage et le recyclage.

Quant à la carrosserie, elle est majoritairement composée d’aluminium recyclé profitant d’une finition anodisée. La calandre prend la forme d’un écran numérique qui propose un graphique qui tente d’imiter la grille traditionnelle de la marque. Autour des vitres, une surface numérique est présente et la compagnie affirme qu’elle pourrait être utilisée pour afficher des informations sur le véhicule aux occupants qui s’approchent.

Les bas de caisse sont en plastique recyclé et BMW affirme que les pneus, qui ont une légère teinte bleue, sont composés de caoutchouc naturel cultivé de manière durable.

Photo : BMW Le Concept i Vision Circular de BMW, intérieur

À bord, on découvre un environnement présentant des couleurs apaisantes, avec un plancher et des panneaux adoptant une teinte vert menthe. Les sièges (de véritables fauteuils) sont recouverts d’un tissu recyclé violet et les accents empruntent la même couleur que la carrosserie. De son côté, le toit en verre permet d’illuminer l’habitacle. Puis, au lieu d’un tableau de bord traditionnel, la planche présente une sculpture en cristal imprimée en 3D.

Les informations destinées au conducteur se trouvent sur l’affichage tête-haute qui s’étend sur toute la largeur et la partie inférieure du pare-brise. Le volant est également imprimé en 3D. BMW affirme que les sièges arrière ont chacun leur propre « zone sonore dédiée. »

Bien sûr, le concept i Vision Circular demeure une étude qui ne verra jamais le jour. Cependant, BMW explique que l’approche développée ici va l’aider à augmenter le pourcentage de matériaux recyclés et réutilisables qu’elle va utiliser avec chacun de ses véhicules. Il est de 30 % actuellement et la compagnie souhaite qu’il passe à 50 %.

Photo : BMW Le Concept i Vision Circular de BMW, profil

Photo : BMW Le Concept i Vision Circular de BMW, trois quarts arrière