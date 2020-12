La Coupe Nissan Micra devient la coupe Nissan Sentra

Ceux qui s’intéressent à la course automobile ont assurément entendu parler ces dernières années de la Coupe Nissan Micra. Lancée en 2015 sur l’initiative du collègue trifluvien Jacques Deshaies, et en collaboration bien sûr avec Nissan, la série a connu un vif succès et s’est avérée un excellent coup de marketing pour l’entreprise.

« La Coupe Micra s’est avérée être une passerelle intéressante pour les pilotes qui souhaitaient passer du karting à des séries plus avancées », nous a confié Didier Marsaud, Directeur des communications pour Nissan Canada.

En fait, avec elle, Nissan a pu braquer les projecteurs sur un modèle qu’elle ramenait à l’index, mais qui n’était pas connu des plus jeunes au pays. Le traitement qu’a reçu la Micra sur la piste a montré à tous sa grande fiabilité et sa durabilité, des éléments qui ont eu un effet très positif pour la suite des choses.

Cependant, le parcours de la Micra a pris fin cette année au pays (écoulement des derniers modèles de l’année 2019). Chez Nissan, on savait que l’aventure tirait à sa fin et en coulisse, on préparait déjà la suite. Didier Marsaud, directeur des communications pour Nissan Canada, nous a expliqué que le choix de la Sentra pour succéder à la Micra s’est imposé de lui-même : « On souhaitait amener la série ailleurs, la faire progresser. Or, il n’y avait pas de meilleurs véhicules pour ce faire que la Sentra qui est plus rapide et plus performante. »

Et, bien sûr, on souhaite que la série ait le même genre d’impact sur la Sentra qu’elle a pu avoir eu sur la Micra. « La décision d’aller de l’avant demeure une décision de marketing d’abord », ajoute Didier Marsaud. D’ailleurs, ce dernier confirme ce dont on se doute bien, c’est-à-dire que la série va offrir une telle visibilité au modèle qu’on espère que cela va le ramener dans le trio des meilleurs vendeurs du segment au Canada avec les Honda Civic et Toyota Corolla.

Photo : Nissan Nissan Sentra 2021 modifiée

La Coupe Nissan Sentra, qui se déroulera au minimum au cours des trois prochaines années, va mettre en vedette des versions S à boîte manuelle et toutes les unités qui vont se retrouver en piste profiteront des mêmes configurations, ce qui va assurer un haut niveau de compétitivité. Les bolides seront préparés par l’équipe de Motorsports in Action de Saint-Eustache. Outre son moteur d’origine, un 4-cylindres de 2 litres offrant 149 chevaux et 145 livres-pieds de couple, de même que sa boîte de vitesses manuelle à six rapports, la Sentra équipée pour la course profitera d’un châssis amélioré au niveau des amortisseurs et des freins avant, notamment, en plus de profiter de pneus Pirelli pensés pour les virées sur circuits.

Le calendrier de la saison 2021 sera publié en janvier, mais on sait d’ores et déjà que la campagne va s’amorcer à la fin du mois de mai. À ce moment, espérons qu’on pourra voir de près les bolides et les pilotes se battre au volant de cette voiture.