Coupe Nissan Sentra : grosses nouvelles pour 2024

Coupe Nissan Sentra en 2023 Photo : D.Rufiange

Lors du week-end du 22 au 24 septembre dernier se tenait sur le circuit du Mont Tremblant le dernier week-end de course de la saison 2023 de la coupe Nissan Sentra. Une fois de plus, le championnat a été décidé lors de la dernière course inscrite au calendrier. En bout de piste, c’est Alexandre Fortin qui s’est assuré son premier titre de pilote.

Valérie Limoges, la championne de l’an dernier, a remporté la dernière épreuve de la saison, mais a dû se contenter de la deuxième place au championnat.

Les voitures en piste Photo : D.Rufiange

Cependant, d’autres nouvelles d’importance ont retenu l’attention. Concrètement, les organisateurs avaient trois choses à nous annoncer pour la saison 2024.

Retour du Grand Prix Nissan

Depuis les débuts de la série (qui avait été lancée avec les sous-compactes Micra à l’époque), les courses ont lieu lors de week-end où d’autres épreuves sont présentées. Cette année, Nissan a tenu pour la première fois un événement où seules les épreuves de la coupe Sentra (deux par week-end) étaient tenues. La compagnie en avait profité pour inviter des clients, organiser des essais routiers, bref, en faire une fête Nissan. Les pilotes avaient aussi grandement apprécié le contact avec les amateurs qui se sont déplacés en grand nombre pour l’occasion.

Dans ce contexte, l’événement est ramené au calendrier pour 2024. Il aura lieu une fois de plus au circuit ICAR, près de Mirabel. Il va se tenir les 6 et 7 juillet 2024.

L’ajout d’une bourse de 30 000 $

Les détails concernant le partage des sommes à l’issue du championnat 2024 sont à confirmer, mais le champion de la prochaine saison aura droit à une bourse en argent de 10 000 $, ce qui n’est pas à négliger pour une série qui demeure abordable pour ceux qui veulent vivre une passion, comme nous le signalait le promoteur de la série, Jacques Deshaies, au circuit Mont-Tremblant.

À cela s’ajoute bien sûr le retour des chèques-récompense que tous ceux qui terminent sur un podium reçoivent tout au long de l’année. En tout, ce sont 50 000 $ qui sont distribués en certificats de pièces que les coureurs peuvent échanger chez les concessionnaires. Le gagnant de chaque course reçoit un bon de 1500 $, alors que 750 $ et 450 $ sont distribués aux coureurs de la 2e et de la 3e place, respectivement.

Championnat de Nissan Photo : D.Rufiange

L’expansion de la série aux États-Unis

Depuis les débuts avec les Micra, c’était une affaire toute canadienne, mais les 19 et 20 juillet prochain, le cirque va se déplacer du côté de Lime Rock, au Connecticut. Voilà une occasion de croissance extraordinaire pour la série, mais aussi pour les pilotes qui profiteront d’une plus grande visibilité. Ça ouvre aussi la porte à d’autres épreuves et à un marché où les ressources sont plus grandes, on ne vous apprend rien de ce côté.

Bref, la saison 2024 s’annonce des plus prometteuses pour la coupe Nissan Sentra.