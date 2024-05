• Auto123 met à l’essai le Nissan Ariya e-4orce 2024 lors d’une petite tournée européenne... de l’Ontario…

Cambridge, Ontario — L’Ariya est le deuxième véhicule entièrement électrique de Nissan (après la LEAF) et il a fait ses débuts l’an dernier. Similaire au Murano en fait de format, l’Ariya propose depuis peu une version à quatre roues motrices que bien des acheteurs attendaient.

Nissan nous a proposé une tournée ontarienne de neuf villes ayant des noms européens, le tout sur une seule charge. Un parcours de 301 km pour mettre ce plus récent modèle à l’épreuve.

Nissan Ariya e-4orce 2024 - quoi de neuf ?

Nissan intègre la technologie de la transmission intégrale électrifiée à son modèle Ariya avec un système intégral baptisé e-4ORCE. Ce modèle offre plus de puissance et un deuxième moteur électrique qui porte la puissance à 389 chevaux et le couple à 442 lb-pi. Il garantit le confort et la stabilité du conducteur et du passager, tout en procurant des sensations et une vélocité de plus haut niveau.

Nissan Ariya e-4orce 2024, de profil | Photo : B.Charette

Design du Nissan Ariya e-4orce 2024 - 8,0/10

Nous pourrions dire de l’Ariya qu’il offre un style intemporel, une douce transition entre un VUS conventionnel à essence et un modèle électrique. On devine dans sa ligne une inspiration moderne dans le respect des codes établis.

L’extérieur affiche des lignes aérodynamiques épurées et une calandre fermée distinctive des modèles électriques. Celle-ci est flanquée de grands phares de jour à DEL, formant ce que Nissan appelle un « bouclier ». La ligne de toit s’affine vers l’arrière, et une seule arche de chrome contribue à donner au véhicule une apparence encore plus dynamique.

Nissan Ariya e-4orce 2024, intérieur | Photo : Nissan

À l’intérieur

Nissan qui n’a pas le chic pour les intérieurs a fait du bon travail ici. Des commandes tactiles tapissent le tableau de bord et la console centrale, mais elles sont disposées avec logique et elles sont faciles à comprendre. On se retrouve et au toucher, vous avez droit à une vibration subtile qui indique que les commandes sont activées. L’écran tactile est également à portée de main du siège conducteur.

Les différents réglages des sièges sont faciles, tout comme le réglage électrique du volant. L’Ariya offre beaucoup d’espace pour les jambes à l’avant et à l’arrière, mais l’espace pour la tête à l’arrière n’est pas aussi important en raison de la forme fuyante du toit.

L’espace de chargement derrière la banquette arrière mesure 645 litres et s’étend à 1690 litres avec les sièges rabattus, des chiffres dans la bonne moyenne.

Nissan Ariya e-4orce 2024, console centrale | Photo : Nissan

Nissan Ariya e-4orce 2024, bac de rangement | Photo : Nissan

Il manque toutefois d’espace de rangement pour les petits objets personnels. Les composants de la console centrale sont petits et peu logeables. Nissan inclut un bac de rangement escamotable qui se déploie sous l’écran et un appuie-coude qui se glisse de l’avant à l’arrière, facilitant l’obtention d’une meilleure position de conduite.

Technologie du Nissan Ariya e-4orce 2024 – 8,0/10

Les modèles électriques sont souvent la vitrine électronique des constructeurs. Dans le cas de l’Ariya, Nissan a simplement installé ce que l’on trouvait ailleurs dans la gamme.

Les écrans de 12,3 pouces du combiné d’instruments et du système multimédia sont suffisamment grands pour les standards d’aujourd’hui, mais le logiciel qui les alimente est un peu en recul face à la concurrence, plus dernier cri. La connectivité sans fil pour Apple CarPlay est de série, mais Android Auto ne fonctionne qu’avec un fil.Les commandes vocales de l’Ariya sont également difficiles à comprendre et il faut parler très lentement pour obtenir un quelconque résultat.

L’Ariya au Canada n’est pas encore équipé du système Nissan ProPilot 2.0 qui permet de conduire les mains libres sur les autoroutes cartographiées dans certaines conditions. On devrait l’obtenir plus tard cette année.

Nissan Ariya e-4orce 2024, avant | Photo : B.Charette

Motorisation du Nissan Ariya e-4orce 2024 - 8,0/10

La technologie e-4orce représente un système de rouage intégral électrique avec deux moteurs, un pour chacun des essieux. La puissance combinée des deux représente 389 chevaux et 442 lb-pi de couple. Vous êtes en mesure de faire un 0-100 km/h en environ 5,5 secondes. Une performance qui permet des dépassements francs sur les autoroutes et des entrées de bretelles sans stress.

Toutefois, il ne faut pas associer cette puissance à une conduite sportive. C’est plutôt une police d’assurance pour le conducteur, qui a une bonne réserve de puissance pour être en mesure d’affronter les différentes situations sur la route.

Nissan Ariya e-4orce 2024, trois quarts arrière | Photo : B.Charette

Conduite du Nissan Ariya e-4orce 2024 - 7,5/10

Donc l’Ariya n’est pas sportif. Sur notre parcours de 300 km qui traversait neuf villes « européennes » différentes comme Sparta, Vienna, Stratford, London, Copenhagen ou encore Lisbon, pour se terminer à Paris, notre Ariya montrait une certaine sensibilité à s’incliner dans les courbes. Pas de manière dangereuse, mais assez pour comprendre que le modèle préfère le confort aux envolées sportives.

Sa conduite est une belle transition entre celle d’un modèle à essence et un autre électrique. On oublie que l’on conduit un modèle électrique après une heure au volant.

Il y a aussi le débat concernant les freins régénérateurs. L’Ariya dispose d’un mode qui le ralentit par freinage régénérateur lorsqu’on lève le pied de l’accélérateur. Mais contrairement à de nombreux autres véhicules électriques, il ne s’agit pas d’un mode de conduite à une seule pédale, car le freinage régénérateur s’arrête soudainement autour de 10 km/h, et le conducteur doit appuyer sur les freins pour stopper complètement le véhicule.

Ce mode de conduite s’appelle le « e-step » et se comporte bien sur les routes secondaires, et permet par exemple d’aborder un rond-point simplement en levant le pied de l’accélérateur. Il est assez agressif sans être trop intrusif.

Autonomie

Nous avons observé les limites de vitesse partout où nous étions. Nous avons parcouru 300 km avec une moyenne de 16,6 kWh aux 100 km, et il restait encore 170 km d’autonomie à notre arrivée. Ce qui veut dire que techniquement, nous aurions été en mesure de faire 470 km sur une charge. Nous avons du même coup remporté le défi de la journée et terminé au premier rang avec la plus petite consommation moyenne de la journée.

Il faut mentionner que pratiquement tout le trajet de la journée se déroulait à l’intérieur de zones de 80 km/h et moins. Sur l’autoroute à des vitesses plus élevées, vous allez sans doute être plus près des 22 kWh aux 100 km.

Nissan Ariya e-4orce 2024, trois quarts avant | Photo : B.Charette

Les prix du Nissan Ariya 2024

Notre modèle à l’essai frisait les 70 000 $, mais comme le modèle d’entrée de gamme est à 59 995 $, vous aurez droit, au Québec, aux deux subventions à l’achat, soit 12 000 $. L’Ariya est également admissible aux rabais offerts par la plupart, sinon tous les autres programmes provinciaux.

Tout de même, c’est un prix plus élevé que la moyenne si l’on regarde la concurrence comme un Hyundai Ioniq 5 ou un Volkswagen ID.4.

Les questions qu’on se pose sur le Nissan Ariya

Nous trouvons dommage que la vitesse de recharge maximale de l’Ariya e-4orce soit seulement de 130 kW. La plupart des concurrents font mieux à ce chapitre. Nous aimerions aussi que Nissan offre une véritable conduite à une pédale. Le système e-step n’est pas mauvais, mais donne l’impression d’un travail inachevé.

Nissan Ariya e-4orce 2024, arrière | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Le Nissan Ariya s’adresse à ceux qui veulent faire le saut dans l’électrique sans se sentir dépaysé face au VUS à essence une fois derrière le volant. On se sent vite familier avec le modèle. On se retrouve rapidement avec les commandes dans le véhicule. Son prix demeure un obstacle pour bien des gens, mais sa pertinence sur le marché n’est pas remise en question.

Les concurrents du Nissan Ariya e-4orce 2024

- Chevrolet Equinox EV / Blazer EV

- Ford Mustang Mach-E

- Hyundai Ioniq 5

- Hyundai Kona électrique

- Kia EV6

- Subaru Solterra

- Toyota bZ4X

- VinFast VF8

- Volkswagen ID.4