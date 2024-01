Coussins Takata : Toyota et GM rappellent 61 000 véhicules

L’année 2024 n’est pas vieille d’un mois que déjà, on a droit à un autre rappel automobile lié aux désormais célèbres coussins gonflables Takata. Cette fois, ce sont Toyota et General Motors (GM) qui rappellent 61 000 véhicules plus âgés.

Les modèles rappelés sont la Toyota Corolla (2003 et 2004), la Toyota Matrix (2003 et 2004), le Toyota RAV4 (2004 et 2005), ainsi que la Pontiac Vibe (2003 et 2004), qui était une version « américaine » de la Matrix.

Des 61 000 unités rappelées, 50 000 portent un logo Toyota, 11 000 celui de la défunte marque Pontiac.

Rappelons que les coussins gonflables Takata utilisaient du nitrate d’ammonium volatil pour déclencher une petite explosion, mais ce produit chimique peut se détériorer à des températures élevées et à l’intérieur de zones à forte humidité. Depuis 2009, au moins 30 personnes ont été tuées dans le monde en raison de la défectuosité des coussins Takata.

En explosant, ceux-ci envoient des fragments de métal dans l’habitacle, blessant (parfois mortellement) les occupants.

Le communiqué publié par Toyota décrit exactement cette situation potentielle. Et plus les coussins gonflables sont vieux, plus ils sont à risque. Les RAV4 sont équipés de ces unités du côté conducteur, tandis que les Corolla et Matrix le sont du côté passager.

En conséquence, la compagnie demande aux propriétaires de ne pas conduire leur véhicule jusqu’à ce que le problème soit résolu.

« Les propriétaires NE DOIVENT PAS CONDUIRE ces véhicules jusqu’à ce que la réparation de rappel de sécurité GRATUITE ait été effectuée », peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

General Motors demande la même chose aux détenteurs de Pontiac Vibe.

Ce que l’on répète chaque fois que les coussins gonflables Takata reviennent dans l’actualité, c’est de vous assurer que votre véhicule n’en est pas équipé. Les modèles touchés appartiennent surtout à la décennie 2000, mais on a pu voir des véhicules affectés jusqu’au milieu de la décennie 2010.

En cas de doute, on vous conseille d’effectuer une recherche sur le Net afin de voir si le modèle que vous conduisez est équipé de ces coussins maudits.

Ce qui est certain, c’est que vous ne voudrez pas le conduire s’il en est toujours équipé.