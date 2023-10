Une DeLorean de moins de 1600 km trouvée dans une grange

• Une DeLorean affichant moins de 1000 miles (1600 km) a été trouvée dans une grange au Wisconsin.

Lorsqu’il est question de voitures devenues mythiques grâce à une apparition au grand écran, il n’existe pas de modèles plus iconiques que la DeLorean des films Retour vers le futur.

Il y a 15 ou 20 ans, on ne s’arrachait pas encore ce véhicule qui avait une valeur intéressante sur le marché à quelque 25 000 $ en moyenne ; ce n’était rien de démesuré. Depuis une dizaine d’années, l’engouement n’a fait que croître, ajoutant de la valeur aux modèles toujours en circulation. On trouve aujourd’hui des versions à 45 000 $, mais aussi à 70 000 $, 80 000 $ et 90 000 $, selon l’état.

Évidemment, le rêve de tout collectionneur, c’est de mettre la main sur une pièce en parfait état ou, comme dans le cas qui nous intéresse ici, sur une variante qui a été abandonnée dans une grange après avoir très peu roulé.

La DeLorean trouvée récemment au Wisconsin n’a même pas parcouru 1000 miles, soit moins de 1600 km.

Cette DeLorean a roulé moins de 1600 km Photo : YouTube (CBS 58)

La vieille DeLorean Photo : YouTube (CBS 58)

Sa découverte

C’est en fait un restaurateur de DeLorean de Crystal Lake, en Illinois, qui a reçu un appel du neveu du propriétaire de la DeLorean, lui expliquant que la famille avait un exemplaire en parfait état et qu’elle souhaitait la vendre. En précisant que la voiture avait très peu roulé, Michael McElhattan, de DeLorean Midwest, s’est empressé d’agir, ne voulant pas rater une belle affaire. « Cela s’est fait assez rapidement, car dès que j’ai su que la voiture était proche et qu’elle avait un faible millage, j’ai eu envie d’aller la voir », a-t-il confié à la chaîne locale affiliée au réseau CBS.

Michael McElhattan explique qu’ils ont trouvé la voiture dans un état somme toute intéressant. « Nous l’avons examiné et la première chose que j’ai vue, c’est une souris qui se déplaçait. Cependant, l’état du cuir, des instruments du tableau de bord et de beaucoup d’endroits où l’on voit normalement des dommages causés par le soleil, tout était très bien, ce qui fait qu’on pourra faire de belles choses pour cet exemplaire », a-t-il ajouté.

La DeLorean sortie du garage Photo : YouTube (CBS 58)

La DeLorean était inactive depuis deux décennies, mais on devine qu’elle avait été très peu utilisée auparavant, peut-être même laissée pour contre pendant quelques années. La voiture est de l’année 1981.

Quant à la valeur de cette DeLorean, elle pourrait atteindre 100 000 $, en parfait état.