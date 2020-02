General Motors élimine la marque australienne Holden

Afin réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité de ses opérations, General Motors a annoncé qu'il mettait fin à la marque automobile Holden, qui appartient au constructeur automobile américain depuis 1931.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan de GM visant à abandonner à terme les marchés des véhicules à conduite à droite. En fait, la société a également annoncé qu'elle allait arrêter la production de véhicules Chevrolet en Thaïlande. L'entreprise s'est déjà retirée d'un certain nombre de marchés de véhicules à conduite à droite comme le Royaume-Uni, l'Inde et l'Afrique du Sud.

Mary Barra, présidente et PDG de GM, a fait cette déclaration concernant la décision de mettre fin à l'activité de Holden :

« J'ai souvent dit que nous ferons ce qu'il faut, même quand c'est difficile, et c'est le cas en ce moment. Nous restructurons nos opérations internationales, en nous concentrant sur les marchés où nous avons les bonnes stratégies pour obtenir de solides rendements, et en donnant la priorité aux investissements mondiaux qui seront le moteur de la croissance future de la mobilité, en particulier dans les domaines des (véhicules électriques et autonomes). » - Mary Barra, General Motors

Chez Holden, les activités de production avaient déjà été arrêtées en 2017, mais les activités de conception et d'ingénierie de la société étaient restées en place. Celles-ci seront désormais également fermées, ainsi que le réseau de concessionnaires en Australie et en Nouvelle-Zélande. Environ 600 travailleurs perdront leur emploi, et 200 resteront en place pour gérer le service de garantie et des pièces pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.

La présence de Holden sur le marché australien remonte à bien avant l'intervention de General Motors. Fondée à l'origine en 1856 comme entreprise de fabrication de selles, la société a commencé à construire des carrosseries de véhicules au début du XXe siècle. La première voiture de marque Holden a fait son apparition en 1948.

La gamme actuelle de véhicules Holden comprend des noms très familiers pour ceux qui connaissent les marques Chevrolet et GMC en Amérique du Nord : Acadia, Colorado, Equinox, Trailblazer et Trax.