Dodge Charger Daytona EV… et le son d’un V8

• Dodge a partagé la dernière évolution du son électronique qu’elle va proposer avec la version électrique de sa Dodge Charger.

Pour certains constructeurs, il est plus facile de convaincre la clientèle de passer d’un modèle à essence à un tout électrique. Pour d’autres, comme Dodge, c’est plus complexe, car l’image de l’entreprise repose sur des moteurs V8 tonitruants.

Chez Dodge, on a dit au revoir aux V8 à la fin de 2023 avec les voitures, avec les départs de la berline Charger et du coupé Challenger. Ne reste que le Durango équipé de ce type de mécanique.

Le modèle appelé à remplacer les Charger et Challenger est la Charger Daytona, un coupé qui ne devait être qu’électrique au départ, mais qui sera aussi proposé avec le moteur 6-cylindres Hurricane de l’entreprise.

Cependant, en ce qui concerne la variante électrique, il faudra convaincre un public qui carbure au son d’un moteur V8. Même si la puissance du modèle électrique sera supérieure, l’émotion risque d’être plus difficile à transmettre à la personne installée derrière le volant.

Ainsi, depuis le début, Dodge promet qu’un son électronique nommé Fraztronic viendra livrer la musique typique d’un moteur V8. Le premier exemple de cette sonorité n’a pas été très convaincant lorsqu’on nous l’a fait entendre. Plus tard, une deuxième variation a été partagée, cette fois plus intéressante. Néanmoins, on était loin du son d’un véritable V8.

Dodge revient cette fois à la charge avec une nouvelle évolution, et il faut l’avouer, c’est plutôt convaincant.

Le générateur de son utilise des haut-parleurs sous la carrosserie, des haut-parleurs qui sont amplifiés par des résonateurs, comme ceux d’un silencieux, avant d’être évacués par le pot d’échappement. La sonorité est complétée par des composants électroniques à l’intérieur, et produit ce que Dodge appelle « le niveau sonore Hellcat ». Le système pourrait même faire vibrer la voiture comme peut le faire un V8, ou être réduit au silence en mode furtif.

Un exemple de cette nouvelle sonorité a été présenté par Dodge sur les réseaux sociaux. On vous laisse en juger, mais franchement, c’est plutôt réussi.

Ce qui reste à savoir, c’est si la ruse va convaincre les amateurs de moteurs V8 de passer à l’électrique.

Sur le compte Instagram dodgeofficial, vous pouvez visionner la vidéo et entendre la sonorité électronique, mais surtout lire les commentaires des internautes. Si l’on se fie à ces derniers, la bataille n’est pas gagnée d’avance pour Dodge. Toutefois, on sait aussi que ce sont les plus plaignards qui se manifestent sur les réseaux sociaux, alors que la majorité demeure plus silencieuse.

Les sons électroniques ne sont pas nouveaux à travers l’industrie. Ils sont rarement convaincants. Le seul autre qui a réussi à nous étonner est celui proposé par Toyota avec le Tundra i-Force Max. Malgré la présence d’un 6-cylindres sous le capot, on jurerait de l’intérieur qu’un V8 est au boulot lorsqu’on enfonce l’accélérateur.