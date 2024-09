Stellantis se prépare à remplacer son emblématique Dodge Durango par un modèle plus compact qui va prendre le nom de Stealth. Ce dernier sera assemblé à Windsor, en Ontario, selon Sam Fiorani, vice-président de la prévision mondiale chez AutoForecast Solutions.

Fin de la production du Durango à Detroit

À son usine de Detroit, Stellantis produit aussi le Jeep Grand Cherokee. Selon Sam Fiorani, Stellantis ne prévoit pas créer un nouveau modèle Dodge dérivé du Jeep. « Le modèle qui viendra combler le vide dans la gamme Dodge sera lancé au début de 2027 », a-t-il précisé dans un courriel envoyé à Automotive News Canada le 16 septembre.

Le Stealth : retour d’un nom légendaire

D’après Automotive News (le site principal, américain), le Stealth sera un VUS à cinq places construit sur la plateforme STLA Large, capable d’accueillir des motorisations thermiques et électriques. Toutefois, le lieu précis d’assemblage n’a pas été confirmé par cette source. Ce n’est pas la première fois que le nom Stealth apparaît dans la gamme Dodge. En 1990, la marque avait lancé un coupé sportif de luxe sous ce nom, en partenariat avec Mitsubishi, avant de le retirer du marché en 1996.

L’usine de Windsor : un carrefour stratégique

En plus du nouveau Dodge Stealth, Stellantis y produira également la nouvelle version de la Dodge Charger. L’usine continue d’assembler les fourgonnettes Chrysler Pacifica, Pacifica hybride et Grand Caravan. Sam Fiorani a également mentionné qu’un modèle Chrysler sera ajouté à la ligne de production de Windsor au début de l’année 2026.

Cette annonce coïncide avec une montée des tensions entre Stellantis et le syndicat UAW (United Auto Workers). Ce dernier accuse le constructeur de déplacer la production du Dodge Durango hors des États-Unis, en violation des engagements pris lors du contrat de travail signé en 2023.

La transition du Dodge Durango vers le modèle Stealth marque un tournant pour Stellantis et sa stratégie sur le marché des VUS. Ce changement, qui s’accompagne de défis syndicaux, souligne l’importance de la gestion des relations entre l’entreprise et ses travailleurs, alors que l’industrie automobile évolue vers des technologies plus durables et des productions plus globalisées.