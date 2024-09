• Le patron de Jeep affirme que le nouveau Wagoneer S, premier modèle électrique de la marque, sera lancée lorsqu'elle sera prête, pas avant.

Jeep, c’est de notoriété, n’est pas la compagnie qui propose le meilleur bilan en matière de fiabilité. Récemment, des problèmes de qualité de fabrication ont aussi été soulignés à l’intérieur de certaines usines américaines, des problèmes reconnus et adressés par le grand patron de Stellantis, Carlos Tavares.

Chez Jeep, on souhaite renverser la tendance avec le premier modèle tout électrique de la marque, le Wagoneer S. Le véhicule doit faire ses débuts cette année. C’est encore possible, mais ça pourrait être reporté en raison de cette quête de la qualité qui est souhaitée chez Jeep.

Concrètement, le chef de la direction de la marque, Antonio Filosa, a souligné que la division se concentrait davantage sur la qualité plutôt que sur une date de lancement précise lorsqu’on lui a demandé si le véhicule électrique était toujours prévu avant la fin de la présente année.

Il a déclaré que le Wagoneer S était sur le point d’être prêt et que l’usine qui le fabrique à Toluca, au Mexique, l’avait informé que « la qualité s’améliorait ». Le message pour ce véhicule est cependant très clair : « Pas de lancement si la qualité n’est pas parfaite ».

Le Jeep Wagoneer S | Photo : D.Boshouwers

Pour Antonio Filosa, le Wagoneer S porte la responsabilité d’être le premier véhicule électrique dans l’histoire de Jeep sur le marché nord-américain, le plus important. « Je veux une qualité parfaite, et je sais que nous en sommes proches, mais cela ne suffit pas. La planification est importante, mais le plus important est d’être parfait pour les consommateurs qui nous donneront le privilège d’acheter ce véhicule. »

Tout cela survient à un moment où les ventes de Jeep sont en baisse en Amérique du Nord. Même le Wrangler est en recul, lui qui est normalement régulier comme une horloge lorsqu’il est question de la colonne des ventes.

Pour attirer les consommateurs découragés par l’inflation et les prix élevés des véhicules, Jeep a baissé ceux de plusieurs de ses modèles et s’efforce de réduire ses stocks. Ses ventes aux États-Unis ont baissé de 19 % au deuxième trimestre et de 9,3 % lors de la première moitié de l’année. Seuls deux modèles ont vu leurs ventes croître, soit les VUS Wagoneer et Grand Wagoneer.

Il est à souligner que le mois d’août a été excellent, selon Antonio Filosa. Il parle d’une part de marché en hausse de 22 % par rapport au mois précédent et d’une augmentation des ventes de 12 % en août, malgré la disparition des modèles Cherokee et Renegade qui étaient là à pareille date l’an dernier.

Et avec l’arrivée de modèles électriques comme le Wagoneer S, le Recon EV et un éventuel Renegade EV (le modèle abordable promis), on espère relancer les ventes de façon plus stable et durable.

Bref, Jeep travaille à s’ajuster, elle qui a toujours été un peu conservatrice dans son approche. Si elle peut commencer par améliorer la qualité de ses produits, ce sera un premier pas dans la bonne direction.