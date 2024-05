On apprend cette semaine que le candidat républicain à la présidence Donald Trump a promis de revenir sur des dizaines de mesures et de politiques environnementales adoptées par l’administration Biden, afin bien sûr de faire marche arrière sur la plupart, sinon la majorité d’entre elles.

L’ex-président y est allé de cette déclaration lors d’une réunion avec les principaux dirigeants du secteur pétrolier américain. Il a aussi profité de l’occasion pour leur demander d’amasser un milliard pour sa campagne présidentielle, selon une nouvelle rapportée par le Washington Post.

Le quotidien, citant des sources non identifiées, mais au courant de la réunion qui s’est tenue le mois dernier en Floride, a déclaré que Donald Trump avait promis de mettre fin aux mesures concernant les émissions du président Joe Biden, ces dernières visant à promouvoir la vente de véhicules électriques. Il mettrait aussi fin au gel des permis d’exportation de gaz naturel liquéfié de l’administration Biden, entre autres.

Donald Trump aurait aussi déclaré aux chefs d’entreprise que le versement d’un milliard serait une très bonne affaire pour eux. Du groupe, on retrouvait ceux de la direction de Venture Global et de Cheniere Energy, ainsi que des représentants de Chevron, Continental Resources, Exxon et Occidental Petroleum.

Les représentants d’Exxon ont déclaré qu’ils n’avaient pas de détails à partager. Les autres n’ont pas émis de commentaires, malgré les demandes médiatiques à ce sujet.

Le Rivian R1S | Photo : Rivian

Si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, il faut s’attendre à le voir revenir sur quantité de décisions prises par Joe Biden, dont une grande partie des efforts déployés par le président démocrate pour lutter contre les changements climatiques.

Donald Trump a aussi promis, s’il redevient président, qu’il rendrait plus de permis accessibles pour le forage pétrolier dans le golfe du Mexique, et qu’il annulerait les restrictions en matière de forage dans l’Arctique de l’Alaska.

On comprend très bien les motivations politiques (et économiques) derrière tout cela, mais la transition énergétique devra se faire, tôt ou tard.