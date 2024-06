Un écran au volant, la prochaine folie automobile ?

Les écrans sont devenus la norme à l’intérieur des nouveaux véhicules. Le tout a commencé avec un, à la console centrale, puis un deuxième s’est ajouté, devant le conducteur. Certaines marques en proposent un troisième, devant le siège du passager.

Et c’est sans compter sur le fait qu’avec certains véhicules, à la console centrale, on retrouve plus d’un écran. Chez BMW, on profite même d’écrans à l’intérieur des portières arrière. Et bien sûr, certains véhicules de luxe sont aussi équipés d’un écran à la console centrale arrière, sans compter les systèmes de divertissements qui existent pour les occupants de la deuxième rangée.

Eh bien, il semble que ce ne soit pas assez, comme le prouve le dernier truc présenté par la firme ZF, soit un écran intégré au volant.

Le communiqué de presse émis par l’entreprise explique comment la compagnie a trouvé une façon d’intégrer un écran et un coussin gonflable dans un volant. Le nouveau volant Lifetec déplace le coussin vers le bas, car évidemment, le but n’est pas de vous envoyer l’écran en plein visage en cas d’accident. Le cas échéant, le coussin se déploie dans l’espace situé entre le centre et le haut du volant, comme vous pouvez le voir sur la photo partagée par la société.

Le concept de volant avec écran de ZF, avec coussin qui déploit |

Le concept de volant avec écran de ZF |

Ainsi, grâce à cette approche, il sera possible d’afficher des informations au centre du volant.

Le fait que le coussin soit déplacé fait que le design du centre du volant est différent. Il devient plus horizontal, ce qui augmente quelque peu la visibilité pour le bloc d’instruments… qui devient aussi un écran avec les nouveaux véhicules.

Apparemment, les consommateurs voudraient plus de surfaces du genre à l’intérieur de leur véhicule, et c’est ce que les constructeurs leur donnent. Chez Mercedes-Benz, l’écran Hyperscreen s’étend sur tout le tableau de bord, ce qui a aussi forcé la compagnie à revoir la façon dont un coussin gonflable se déployait, soit celui devant le siège du passager.

Pour le moment, ZF n’a pas mentionné si elle avait des preneurs (lire des constructeurs) pour sa technologie, mais il se pourrait que ce ne soit qu’une question de temps.