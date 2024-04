Nissan compte collaborer avec le troisième partenaire de l’Alliance avec Renault, soit Mitsubishi, pour développer un ou plusieurs pick-up et des véhicules électriques pour le marché nord-américain. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’annonce faite la semaine dernière par Nissan. Celle-ci promet l’introduction de 30 nouveaux modèles à l’échelle mondiale au cours des trois prochaines années. Sept de ces derniers seraient destinés à l’Amérique du Nord.

Selon Automotive News, Nissan et Mitsubishi prévoient de développer conjointement un pick-up qui sera construit au Mexique et vraisemblablement destiné au marché nord-américain. On ne sait toutefois pas s’il s’agit de l’un des sept nouveaux modèles que Nissan a confirmé vouloir lancer sur le marché nord-américain.

Mitsubishi Triton 2023 (Thailande) | Photo : Mitsubishi

La camionnette fonctionnerait probablement avec un moteur à combustion, mais elle pourrait également intégrer des groupes motopropulseurs hybrides (hybrides simples, rechargeables, ou les deux). Une version tout électrique ne serait pas exclue non plus, selon Automotive News.

Il est à noter que les deux constructeurs japonais ont déclaré qu’ils prévoyaient des camionnettes électriques pour différents marchés.

Par ailleurs, Nissan prévoit un premier véhicule hybride rechargeable (PHEV) pour l’Amérique du Nord. Ce dernier utiliserait la technologie du groupe motopropulseur rechargeable de Mitsubishi, qui aurait en retour accès aux technologies de son partenaire en matière de véhicules électriques.

Rappelons également que Nissan a précédemment confirmé qu’elle explorait les possibilités de co-développement de véhicules électriques et de technologies logicielles avec Honda, mais aucun détail n’a encore été communiqué à ce sujet.