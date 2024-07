Mitsubishi est déjà partenaire avec les fabricants Renault et Nissan, mais voilà que la petite firme japonaise vient de rejoindre une autre alliance existante, cette fois entre Nissan et Honda.

C’est ce que rapporte le quotidien japonais Nikkei qui souligne que le mariage regroupe trois constructeurs qui, ensemble, vendent un peu plus de huit millions de véhicules par année.

Mitsubishi, qui est détenu à 34 % par Nissan, va cette fois travailler avec Honda et Nissan sur la normalisation des logiciels embarqués que l’on retrouve à bord des véhicules. Les détails de l’entente restent à finaliser.

D’ailleurs, Mitsubishi a refusé de commenter cette information. Un porte-parole de Nissan s’est contenté de dire que la nouvelle n’était pas basée sur quelque chose que l’une ou l’autre des entreprises avait annoncé. Chez Honda, on n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Il faut donc demeurer prudent, mais le journal Nikkei n’a pas l’habitude de lancer de fausses nouvelles.

Surtout, Nissan et Honda ont déclaré en mars dernier qu’elles songeaient à un partenariat stratégique visant une collaboration pour la production de composants pour véhicules électriques, ainsi qu’un travail commun sur l’intelligence artificielle que l’on retrouve à l’intérieur des plateformes logicielles.

Le genre de collaboration qui prendrait forme entre Nissan, Honda et Mitsubishi viserait en outre à aider les constructeurs japonais à réduire leurs coûts et à être plus forts vis-à-vis la concurrence qui provient de la Chine dans l’univers du véhicule électrique, avec une entreprise comme BYD (Build Your Dream), sans oublier Tesla.

En Chine, le plus grand marché automobile de la planète, les marques japonaises ont reculé dans l’intérêt du public et ainsi perdu des parts de marchés, simplement parce qu’elles doivent affronter des constructeurs locaux qui ont rapidement augmenté leur production et séduit les consommateurs avec des véhicules à bas prix équipés et technologiquement avancés.

La force réside dans les alliances dans l’industrie automobile moderne.