La voiture volante est l’un des rêves les plus anciens de l’homme depuis… que la voiture existe. De multiples essais ont été réalisés au fil des décennies, mais rien de concret n’est parvenu sur la route. Ou dans les airs.

Depuis quelques années, les efforts ont redoublé alors qu’une douzaine d’entreprises (dont Hyundai, GM, Stellantis, Mercedes et Audi, notamment) travaillent ou collaborent pour développer ce qu’on pourrait appeler un véhicule volant, souvent un produit capable de décoller à la verticale. L’objectif est surtout le transport de passagers d’un point A à un point B. Cependant, d’autres genres de solutions sont envisagées, comme celle du AirCar. Ce modèle vient de réussir un vol entre deux aéroports en Slovaquie, avant de se métamorphoser en voiture et prendre la route.

Voilà la vraie définition d’une voiture volante. La vidéo ci-dessus vous montre d’ailleurs ce dont le véhicule est capable.

Le prototype AirCar est construit par une entreprise slovaque, Klein-Vision. Le vol de 35 minutes s’est effectué entre Nitra et Bratislava. Ensuite, l’inventeur et pilote, Stefan Klein, a replié les ailes de l’appareil et a rentré sa queue, une opération qui prend environ trois minutes. La voiture a ensuite démarré sous les applaudissements d’une foule de curieux et de sympathisants.

Photo : Klein-Vision Le prototype AirCar, sur la route

Stefan Klein travaille sur des prototypes depuis 30 ans et il a accumulé 40 heures de vol. Il s’agissait du 142e atterrissage de l’appareil, mais de son premier vol entre deux villes. Pendant son séjour dans les airs, le prototype a volé à environ 90 nœuds, soit 167 km/h. Stefan Klein a indiqué que l’appareil a volé jusqu’à 8200 pieds et qu’il a effectué des virages à 45 degrés pendant les essais, mais qu’il n’a rien fait de spectaculaire lors de cette sortie où il s’en est tenu à quelque 2500 pieds d’altitude.

L’AirCar est propulsé par un moteur BMW de 160 chevaux et une simple hélice à pas fixe. Comme beaucoup de petits avions de nos jours, il est également équipé d’un parachute balistique, par mesure de précaution.

Photo : Klein-Vision Le prototype AirCar, à l'aeroport

Selon Stefan Klein, la prochaine étape sera un modèle de 300 chevaux équipé d’une hélice à pas variable. Il affirme qu’il sera capable d’atteindre une vitesse de croisière de 160 nœuds (296 km/h) pour une autonomie d’environ 1000 kilomètres. Il pourrait alors obtenir la certification de navette complète des régulateurs européens de l’aviation. Et, bien sûr, le modèle aura aussi la permission de circuler sur la route.

Le défi est de trouver un équilibre entre les besoins d’un avion et les normes de sécurité pour une voiture conventionnelle. Et comme tout petit avion, l’AirCar a besoin d’une piste pour décoller et atterrir.

Photo : Klein-Vision Le prototype AirCar, en plein vol