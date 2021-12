Le pneu est une des pièces maîtresses de votre véhicule. En effet il lui permet de maintenir une trajectoire stable sur la route. De plus il joue le rôle de garant de la vitesse et du freinage de votre véhicule. Il s’agit donc d’une pièce très importante. Vous devez donc veiller à son état et procéder à son changement dans certains cas.

Quand faut-il procéder au changement d’un pneu ?

Il n’y a pas de durée de vie spécifique pour tous les pneus. Certains peuvent durer plus longtemps que d’autres. En moyenne, vous devez changer vos pneus tous les 40 000 kilomètres. Mais il peut arriver que vous deviez les changer avant.

Plusieurs situations peuvent entraîner l’usure prématurée d’un pneu :

- Le type de véhicule que vous avez ;

- L’état des routes sur lesquelles vous allez l’habitude de rouler ;

- La manière de conduire : si vous avez une conduite beaucoup trop sportive, vous pouvez user plus rapidement vos pneus.

Cette liste est loin d’être exhaustive. Toutefois sachez que pour rouler en règle avec un pneu, leur profondeur de sculptures doit au moins être égale à 1,6 mm. Mais nous vous conseillons de ne pas attendre d’atteindre cette profondeur et de changer vos pneus bien avant.

Il y a également d’autres cas dans lesquels vous devez changer vos pneus :

- Lorsque vos pneus sont vieux : il est déconseillé de rouler avec un pneu plus de 10 ans et ce même si le témoin d’usure est encore visible. D’ailleurs au moment d’acheter vos pneus, vérifiez leur âge, s’ils datent de plus de 10 ans, ne les achetez pas.

- Lorsque vos pneus sont abîmés : vous remarquez des coupures ou des perforations sur vos pneus.

- Lorsque vous avez une crevaison de pneu.

En résumé vous devez changer vos pneus tous les 40 000 kilomètres ou après 10 ans s’ils ne rencontrent aucun problème. Mais en cas de signes d’usure, vous devrez procéder rapidement à leur remplacement. Pour éviter toute mauvaise surprise, vous pouvez faire contrôler vos pneus par un professionnel au moins une fois par an à partir de 5 ans d’utilisation.

À quels critères faire attention avant de changer votre pneu ?

Avant de changer votre pneu, il y a plusieurs critères à vérifier. En effet vous devez vous assurer que :

- Les diamètres extérieurs de vos deux pneus sont les mêmes.

- L’indice de vitesse de votre nouveau pneu est au moins égal à l’ancien. Une exception est faite lorsque vous devez changer votre pneu été par un pneu hiver. Ces deux types de pneus ne roulant pas dans les mêmes conditions climatiques, vous aurez des vitesses de roulage plus faibles avec un pneu hiver.

- L’indice de charge du nouveau pneu est supérieur ou égal à celui du pneu à changer.

Comment changer un pneu ?

Attention : il est recommandé de changer les deux pneus d’un même essieu même si un seul de vos pneus est usé ou endommagé. Cela vous permettra d’avoir une usure équivalente de vos pneus.

Il y a ainsi plusieurs étapes à réaliser pour le changement de vos pneus. En effet la première chose à faire est de garer votre véhicule sur une surface plane pour démonter vos pneus. Ensuite desserrez les écrous de vos pneus et servez-vous d’un cric pour surélever votre véhicule puis le fixer à l’aide de chandelles. Vous pouvez ensuite dévisser les boulons et démonter vos pneus.

Une fois que vous aurez fini le démontage, vous pouvez procéder au montage des pneus. N’oubliez pas de visser ensuite tous les boulons. Faites cependant attention au serrage des boulons : vous ne devez pas trop forcer au risque d’abîmer le pas de vis.



Vous devez régulièrement veiller à l’état de vos pneus en faisant par exemple un examen visuel au moins une fois par mois et avant un long trajet. Vérifiez également le témoin d’usure, les flancs, etc. Cela vous permettra d’éviter de rouler avec des pneus défectueux. Ainsi vous pourrez les changer le plus rapidement possible si vous rencontrez le moindre problème.