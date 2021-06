Hier, on apprenait que GM (General Motors) procédait à un rappel important de 3,5 millions de véhicules. Pratiquement au même moment, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) y allait du rappel de 694 181 camionnettes. Du lot, 220 317 de ces produits sont en sol canadien.

Le pire, c’est qu’on a ici affaire à une campagne qui perdure et qui en est à son troisième chapitre. En 2018, la compagnie avait rappelé 1,1 million de camionnettes et en mai dernier, ce sont 410 000 unités supplémentaires qui étaient convoquées au confessionnal. Avec les quelque 700 000 nouveaux cas, on en arrive à quelque 2,2 millions.

Et le problème ? Il s’agit concrètement d’une défectuosité reliée aux hayons qui sont dotés de la fonction de verrouillage. En substance, le mécanisme peut se briser et ainsi permettre au portillon de s’ouvrir sans avertissement. Si cela se produit alors que le véhicule est en marche, des objets dans la boîte pourraient se retrouver sur la chaussée, présentant du coup un risque pour les autres usagers de la route.

Parmi les nouveaux modèles rappelés, on compte des éditions 2013 à 2018 des versions 1500, 2500 et 3500.

Les propriétaires doivent s’attendre à être contactés le mois prochain. À ce moment, ils seront invités à se rendre chez le concessionnaire afin que le mécanisme problématique soit vérifié par un technicien. Si reconnu défectueux, ce dernier sera remplacé gratuitement.

Pour ceux qui auraient effectué une réparation avant la campagne de rappel, FCA les encourage à entamer les procédures nécessaires pour profiter d’un remboursement.