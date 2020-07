Le modèle 500X de Fiat subit quelques modifications pour 2019 dont la plus importante se situe à l’avant, sous le capot, où un nouveau moteur 4-cylindres turbo de 1,3 litre devient l’outil responsable de l’animation.

Ce dernier va proposer une puissance de 177 chevaux et un couple de 210 livres-pieds. On parle de gains de 17 forces et de 26 livres-pieds en comparaison avec le bloc 1,4 litre turbo qui servait le modèle jusqu’ici. Quant au moteur 4-cylindres de 2,4 litres qui était aussi au catalogue, il ne proposait que 3 chevaux de plus (180) et son couple n’était que de 175 livres-pieds.

La nouvelle unité vient donc offrir un compromis, elle qui profite de la troisième génération de la technologie MultiAir (MultiAir III) qui contribue à améliorer la consommation d’essence via une gestion contrôlée variable du calage, de la levée et du temps d’ouverture des soupapes. Le moteur sera aussi équipé de série du dispositif de départ/arrêt et la traction intégrale sera livrée de série.

À l’avant, on remarque de petites modifications à la hauteur des phares et de l’ensemble du museau qui a été retravaillé. Idem pour l’arrière où on a droit à un traitement plus moderne. Le style demeure reconnaissable et unique, toutefois. Trois designs de roues inédits sont aussi avancés ; deux de 17 pouces et un de 18 pouces.

Trois couleurs sont également nouvelles soit une variante de bleu, de vert et d’ivoire. Au total, 12 coloris sont disponibles. À bord, on a repensé les matériaux des sièges et du volant alors qu’on a redessiné les cadrans du bloc d’instruments. Les consommateurs auront aussi droit à la quatrième génération du système UConnect, compatible bien sûr avec Apple CarPlay et Android Auto.

Du reste, parmi les éléments notables, la direction assistée électroniquement a vu ses paramètres être retravaillés, tout comme la boîte automatique à neuf rapports. Dans le cas de cette dernière, disons que la corde est courte pour Fiat. Le bilan de cette transmission a été jusqu’ici peu reluisant.

En vérité, Fiat y va probablement d’un dernier effort concernant ce modèle. Bien franchement, ses ventes sont peu convaincantes et son avenir est très incertain.

En 2017, au Canada, il s’est vendu seulement 856 500X. Au Québec : 133.

Retour à la page d'accueil