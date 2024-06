Fiat va introduire un moteur à essence dans sa 500e

• Fiat va modifier sa 500 tout électrique pour offrir une configuration hybride (en Europe).

La Fiat 500e fait ses débuts cette année chez nous, mais elle est commercialisée depuis 2020 en Europe sous sa forme actuelle. Elle s’avère populaire là-bas en raison de son format lilliputien, très pratique pour zones urbaines, et en raison de son prix plus abordable. L’an dernier, Fiat en a écoulé plus de 65 000 sur ce marché.

La 500e a été commercialisée parallèlement à la version à essence, qui est demeurée prisée avec 104 000 ventes l’an dernier en Europe. Elle doit cependant être retirée du marché, car elle ne sera plus conforme aux règles de sécurité de l’Union européenne.

Cependant, en raison d’une baisse de la croissance de la demande en véhicules électriques, Fiat a décidé de ramener un moteur à essence avec cette voiture. En fait, elle va modifier sa nouvelle 500e afin qu’elle puisse recevoir une mécanique à essence, pour une configuration hybride. Le moteur 3-cylindres de 1,0 litre, qui était proposé avec la 500 régulière, serait utilisé.

Le modèle va être commercialisé sous le nom 500 Ibrida (on vous laisse traduire) et devrait faire ses débuts vers la fin de l’année 2025 ou le début de l’année suivante. Le modèle sera construit à l’usine Fiat de Mirafiori, en Italie, où est évidemment fabriquée la 500e.

Le prix de la Fiat 500 Ibrida n’a pas été annoncé, mais les analystes s’attendent à ce qu’il soit bien inférieur à celui de la version tout électrique. Cette dernière est vendue à partir de 29 000 euros en Europe (et à près de 40 000 $ chez nous), alors que la version à essence s’affiche à 18 000 euros.

Évidemment, lorsqu’on entend une nouvelle du genre, la première question posée concerne une possible commercialisation sur notre marché. Bien entendu, rien n’a été mentionné de ce côté, mais il serait très étonnant que Fiat propose ce modèle chez nous, considérant que la dernière version à essence ne se vendait plus.

En vérité, le défi actuel est d’écouler suffisamment de versions électriques sur notre continent. Si jamais les ventes ne décollent pas, c’est tout Fiat que l’on pourrait voir disparaître de notre marché au moment où la version hybride arrivera en Europe.