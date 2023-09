Ford vient de dévoiler une version hybride rechargeable de sa camionnette Ranger. Attendez avant de contacter votre concessionnaire pour une version, toutefois, car pour le moment, le modèle est annoncé pour les marchés de l’Europe et de l’Australie.

Ford Ranger PHEV 2025 (Europe, Australie) Photo : Ford

La combinaison mécanique au service de cette variante se compose bien sûr d’un moteur électrique, ainsi que du 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres qui sert déjà le modèle. La compagnie annonce une autonomie de 45 km, mais c’est calculé sur le cycle européen WLTP, plus généreux d’environ 22 % par rapport à celui de l’EPA (Environmental Protection Agency) en vigueur chez nous.

En faisant la conversion, ça nous donne quelque chose autour de 36 ou 37 km.

On ne sait pas si le modèle va traverser l’Atlantique pour nous parvenir.

Ford n’a pas non plus partagé d’informations concernant la puissance, mais elle précise que le Ranger hybride rechargeable offrira plus de couple que n’importe quel autre Ranger. On peut donc s’attendre à plus que les 430 lb-pi offerts par la version qui profite d’un V6 turbo de 3,0 litres. La puissance actuelle du 4-cylindres de 2,3 litres est de 270 chevaux et 310 lb-ft de couple.

Le nouveau Ford Ranger PHEV 2025, de profil Photo : Ford

« Le Ranger hybride rechargeable aidera les clients à progresser vers un avenir électrifié, avec plus de confiance et de capacité que jamais, tout en maintenant le Ranger à la fine pointe de l’innovation et du leadership dans le segment des camionnettes de taille intermédiaire », a déclaré Hans Schep, le directeur général de Ford Pro Europe.

Aperçu du nouveau Ford Ranger PHEV 2025 Photo : Ford

La capacité de remorquage est toujours prévue à 7700 livres. Le modèle va profiter de la technologie Pro Power Onboard, ce qui signifie que les utilisateurs pourront brancher de multiples appareils à partir de la caisse. Idéal pour le travail et les loisirs.

Le modèle entrera en production vers la fin de la prochaine année et sera commercialisé en tant que produit 2025. Si Ford décide de nous l’offrir, ce sera vraisemblablement après cette date.

Une version électrique du Ranger, utilisant aussi la nomenclature Lightning, serait aussi dans les plans. Il sera intéressant de voir si l’on va nous proposer cette solution transitoire, ou si l’on passera directement au tout électrique chez nous.