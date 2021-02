Les premiers accessoires du Ford Bronco font surface

Au lancement virtuel du Ford Bronco l’année dernière, on apprenait, entre autres choses, que Ford allait proposer, au départ, quelque 200 accessoires. On sait maintenant que le compte va tourner autour de 300 et les premières images de certains d’entre eux ont fait surface.

Ces derniers ont été partagés par le site de passionnés Bronco6G qui s’intéresse au modèle de sixième génération qui va nous arriver bientôt. Elles montrent certaines des pièces que les gens pourront ajouter à la livraison de leur Bronco, dont plusieurs garde-boue de différentes dimensions… afin de pouvoir se marier aux différents formats de roues qui pourront être greffés au modèle.

Des capots rétractables sont offertes pour les variantes à deux et à quatre portes. Il est intéressant de noter que certaines sont à commande électrique et proposent une lunette inclinée plutôt que verticale. Des plaques de protection, de même que diverses solutions de rangement pour la soute sont aussi des éléments que l’on a pu apercevoir.

Photo : Bronco6G Accessoires pour Ford Bronco, fig. 1

Les clients qui souhaitent personnaliser leur Bronco pourront opter pour plusieurs décalcomanies. L’une d’elles ajoute des autocollants montrant une carte sur le capot et au bas des portes, tandis qu’une autre apporte des bandes noires, gris foncé et gris clair accentuées par le nom du véhicule.

Une fois que vous avez personnalisé l’avant et les côtés, vous pouvez passer à l’arrière en choisissant l’une des nombreuses housses pour le pneu de secours. Les concessionnaires peuvent également commander une housse portant leur nom et leur logo.

Si vous voulez manger dans votre Bronco, il y a un portillon pivotant qui se fixe au hayon. Si vous voulez vous danser, il y a une barre de son (non amplifiée) signée par JLB qui peut être ajoutée. Si vous voulez être plus tranquille, il y a un ensemble de garnitures de toit que vous pouvez ajouter pour réduire les décibels dans la cabine. Ford a veillé à ce qu’il y ait quelque chose pour presque tout le monde dans le catalogue.

Les détails officiels sur les accessoires livrables du Bronco apparaîtront plus près du moment où s’amorcera la production. Et n’ayez crainte ; si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, des entreprises d’après-marché se feront un plaisir de vous l’offrir.

