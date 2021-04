Ford Bronco : la boîte manuelle a la cote

On entend souvent dire que la boîte manuelle se meurt, mais il suffit de l’offrir un peu plus largement pour que les passionnés de ce type de transmission se manifestent. C’est ce qui se passe présentement avec le Ford Bronco, du moins si l’on se fie au carnet de commandes du modèle.

En effet, jusqu’à maintenant, 18 % des consommateurs qui ont réservé un modèle ont choisi une version équipée de la boîte mécanique à sept rapports. Rappelons qu’il s’agit en fait d’une unité à six vitesses, mais que la septième est conçue pour la gamme basse.

Ce taux d’adoption est impressionnant, compte tenu du fait que la moyenne est moindre à travers l’industrie. Même le Jeep Wrangler, qui est offert avec la transmission manuelle et dont le type d’acheteurs est très ouvert à ce type de boîte, voit 10 % de ses acheteurs opter pour cette dernière. En fait, seules les voitures pensées pour le pilotage pur comme la Subaru WRX, la Mazda MX-5, la Honda Civic Si et la Volkswagen GTI, par exemple, font mieux que le taux de pénétration de 18 % observable avec le Bronco au moment d’écrire ces lignes.

Et ce qui est d’autant plus intéressant et révélateur avec le Bronco, c’est que la boîte mécanique n’est livrable qu’avec le petit moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres. Environ 60 % des acheteurs de Bronco opteraient pour le plus gros V6 EcoBoost de 2,7 litres. Un calcul rapide nous permet donc de conclure que près de la moitié des acheteurs de Bronco à moteur de 2,3 litres optent pour la boîte manuelle. Imaginez si elle était proposée avec le V6.

Est-ce que cette tendance va se poursuivre avec le Bronco ? On verra, mais parfois, les premiers acheteurs sont les plus passionnés et ceux qui, historiquement, se lancent sur des trucs plus exclusifs comme une boîte manuelle. Malgré tout, le fait que le pourcentage soit à 18 % va assurer une suite pour ce type de boîte avec le Bronco. Est-ce que ce sera suffisant pour que Ford étende l’offre ? Seul l’avenir nous le dira.

Du moins, pour l’instant, ceux qui aiment jouer des pieds et des mains lorsqu’ils conduisent ont de quoi se mettre sous la dent.