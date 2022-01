Ford dévoile son Bronco Raptor

On le savait en préparation et maintenant, le voilà dévoilé au grand public. Ford a effectivement tout partagé ce que les amateurs voulaient savoir à propos de la version Raptor du Bronco.

L’ultime modèle de conduite hors route chez Ford, le Bronco, fait donc équipe avec l’ensemble haute performance de randonnées tout-terrain de la compagnie, la préparation Raptor. Le résultat, on s’en doute, fait jaser. Comme Ford le mentionne dans son communiqué de presse, avec ce modèle, elle donne vie à un véhicule « conçu pour la course dans le désert et le franchissement de rochers. »

Il y en a beaucoup à se mettre sous la dent, vous vous en doutez certainement. Allons-y avec l’essentiel, surtout que nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous aurons la chance de conduire cette version.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Ford Bronco et Bronco Raptor Wildtrak

Le Bronco Raptor se pointe de série avec des pneus de 37 pouces, des gommes qui sont offertes en option avec le F-150 Raptor. Son moteur 6-cylindres EcoBoost de 3 litres va proposer un peu plus de 400 chevaux. Sous la robe, le modèle va être pourvu d’amortisseurs Fox semblables à ceux qui équipent le F-150 Raptor. Ces derniers vont cependant aller plus loin. Ford explique que les unités sont équipées de « réservoirs intégrés à l’avant et des réservoirs distants à l’arrière. Des capteurs de hauteur de la suspension et d’autres capteurs à chaque coin du véhicule surveillent les conditions du terrain de manière indépendante des centaines de fois par seconde et ajustent la suspension en conséquence. » Cet exemple donne une idée du travail qui a été fait avec le modèle pour l’amener plus loin.

Des bras de commande avant et arrière issus de la division Ford Performance autorisent quant à eux un débattement supplémentaire de 60 % à l’avant et de 40 % à l’arrière par rapport à une version de base.

La voie du véhicule est élargie de 9,8 pouces par rapport au Bronco régulier. Cela est dû en partie à l’essieu arrière solide Dana 50 et aux essieux avant Dana 44 avec demi-arbres améliorés.

Une boîte de transfert disposant d’un embrayage de plus grande capacité, des différentiels à verrouillage avant et arrière et une barre antiroulis avant à déconnexion hydraulique, des plaques de protection renforcées qui protègent l’arbre de transmission du pare-chocs avant jusqu’à l’arrière du moteur, de la boîte de vitesses et de la boîte de transfert, sont également de la partie. Le Bronco Raptor a une garde au sol de 13,1 pouces, soit 1,6 de plus qu’un Bronco en configuration Sasquatch.

Photo : Ford Le Ford Bronco Raptor, sans ses portes

À l’avant, on trouve un pare-chocs avant en acier Ford Performance avec crochets de remorquage intégrés, des embouts de pare-chocs amovibles et des phares antibrouillard à DEL. Ford a même ajouté les modes Baja et Tow/Haul aux réglages de conduite du système G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) du Bronco.

Esthétiquement, le modèle détonne et les éléments qui le différencient sont nombreux. Outre les roues immenses, les lettres Ford à la grille sont difficiles à manquer, tout comme le pare-chocs avant modulaire renforcé en acier, une création de l’équipe de Ford Performance. Le capot musclé, les prises d’air (capot et ailes), les logos Raptor, ainsi que des graphiques uniques au modèle viennent accentuer cette différence. Et que dire de la plaque de protection massive qui est l’une des premières choses que l’on remarque ?

Nous pourrions poursuivre longtemps tellement la fiche technique est riche, tout comme les différences par rapport à une version de base du modèle. Aucun prix n’a pour l’instant été annoncé pour le Canada, mais aux États-Unis, la version de base du Bronco Raptor sera proposée à 69 995 $.

Les consommateurs vont pouvoir réserver un modèle à compter de mars. Le Bronco Raptor est attendu à l’été. Et, bien sûr, on vous revient avec plus de détails lorsque le moment sera jugé opportun.

Photo : Ford Le Ford Bronco Raptor, profil