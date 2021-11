Quelques images supplémentaires du futur Ford Bronco Raptor

Il y a quelques mois, Ford confirmait les rumeurs concernant une version Raptor du Bronco ; cette dernière va voir le jour. Hier, grâce au site Bronco Nation, nous avons eu un aperçu plus concret du modèle grâce à quelques photos qui nous le montrent sous un habit (partiel) de camouflage. Au passage, on note quelques détails intéressants.

Comme dans les images partagées par Ford, ce concept Raptor est équipé de phares de jour à DEL uniques à la teinte jaunâtre/orangée. Ils se marient bien avec les petits feux de position supplémentaires, typiques au Raptor, mais également exigés par la loi fédérale pour les véhicules particulièrement larges. La calandre semble beaucoup plus aérée que celles des autres Bronco, assurément pour permettre au plus puissant moteur V6 turbo de bien respirer. Et bien sûr, elle porte en son centre l’inscription « FORD », comme avec la camionnette F-150 Raptor.

Photo : Bronco Nation Bronco Raptor, avant

Sur les flancs, c’est très remarquable et ça saute aux yeux, les ailes sont beaucoup plus larges et sont dessinées de manière à pouvoir accueillir des pneus de 37 pouces, toujours selon ce que rapporte Bronco Nation. Il est intéressant de noter que les passages de roues ne sont plus ronds, mais plutôt anguleux, semblable à ce que l’on retrouve avec un Jeep Wrangler. À l’arrière, les principaux changements se situent à la hauteur des feux. Ceux-ci adoptent une teinte foncée, et le troisième est plus large et contient les trois feux de position obligatoires, comme à l’avant.

Ford a déjà annoncé que le Bronco Raptor serait commercialisé en 2022. Bronco Nation précise qu’il va se pointer l’été prochain. Conséquemment, sa présentation complète ne devrait pas trop tarder.

Le Salon de Los Angeles cette année ? Qui sait, mais peut-être aussi le Salon de Chicago au début de 2022, un événement reconnu pour ses présentations de camions et de VUS.

Photo : Bronco Nation Bronco Raptor, profil

Photo : Bronco Nation Bronco Raptor, trois quarts arrière