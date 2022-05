Le Ford Bronco a fait beaucoup de bruit à son arrivée sur le marché l’an dernier, mais ce n’est rien comparativement au rugissement qui attend les amateurs qui prendront le temps de découvrir la version Raptor. Cette dernière, qui va faire ses débuts au cours des prochains mois, propose à la fois une puissance élevée, tout comme des cotes de consommation élevées.

Concernant la puissance, elle vient d’être confirmée par le grand patron de Ford, Jim Farley. Ce dernier, un amateur de voitures dans l’âme, a partagé un gazouillis dans lequel il confirme une cavalerie de 418 chevaux pour le Bronco Raptor. Ce dernier, animé par un V6 EcoBoost de 3 litres, va aussi proposer 415 livres-pieds de couple.

Esthétiquement, il sera facile de reconnaître cette édition Raptor. La carrosserie gagne 8,6 pouces en largeur pour accueillir des pneus tout-terrain BFGoodrich KO2 de 37 pouces. Si ces changements font du Bronco un 4x4 encore plus compétent hors des sentiers battus, ça va aussi faire de lui un des modèles les plus gourmands sur le marché.

Selon l’EPA (Environmental Protection Agency), le Bronco Raptor 2022 affiche une consommation équivalant à 15,7 litres aux 100 km (ville) et 14,7 litres aux 100 km (autoroute), ce qui est atroce, on s’entend.

Au mieux, le Bronco à moteur 4-cylindres affiche une cote combinée de 11,7 litres aux 100 km.

Photo : Ford Les Ford Bronco et Ford Bronco Raptor

Des chiffres peu reluisants, en effet. Toutefois, il est important de se dire les vraies choses ; pour l’amateur de ce type de véhicule et l’usage qu’il en fait hors des sentiers battus, c’est le dernier de ses soucis. Et que les amateurs en profitent pendant que c’est possible ; ces modèles risquent de tous être électrifiés un jour.

Et le concurrent direct du Bronco Raptor, le Jeep Wrangler Rubicon 392 qui propose un V8 de 470 chevaux, ne fait pas mieux. Il consomme encore plus en ville avec une moyenne de 18,1 litres aux 100 km (13,8 litres sur l’autoroute, combiné de 16,8 litres).

Le Bronco Raptor est offert à partir de 99 995 $ au pays. Comme on le mentionnait, le prix de l’essence ne devrait pas trop préoccuper les futurs propriétaires.