• Les propriétaires de modèles Raptor pourront « acheter » plus de puissance pour leur moteur, via une mise à jour logiciel.

Lorsqu’il est question du nom Raptor chez Ford, on parle de performance en conduite hors route, mais aussi de puissance. Les modèles portant cette appellation sont les plus performants et les plus compétents de la gamme où on les retrouve. C’est vrai depuis le lancement du premier Ford F-150 Raptor, en 2010.

Aujourd’hui, outre le F-150, le VUS Bronco, ainsi que la camionnette intermédiaire Ranger sont proposés en configuration Raptor.

Concernant ces deux modèles, Ford vient d’annoncer que les propriétaires pourront améliorer le niveau de performance de leur véhicule en optant pour une nouvelle calibration logicielle proposée par la division Ford Performance.

Le Ford Bronco Raptor 2024 | Photo : Ford

Pour le moment, l’annonce concerne les États-Unis. Nous avons contacté Ford Canada afin de savoir si l’option de 825 $ US sera proposée chez nous.

La réponse est oui, les consommateurs peuvent passer leur commande auprès de leur concessionnaire Ford, en payant le prix américain (qui sera ensuite converti selon le taux en vigueur). L’option est même possible pour les premiers Bronco Raptor, ceux de 2022.

Concernant l’amélioration garantie par la mise à jour logicielle, elle fait grimper de façon importante la puissance et le couple du moteur V6 EcoBoost de 3,0 litres qui sert les deux modèles.

Avec le Ranger Raptor, la puissance passe de 405 à 455 chevaux, le couple de 430 à 536 lb-pi. Avec le Bronco Raptor, la puissance et le couple passent respectivement de 405 à 418 chevaux, et de 440 à 536 lb-pi de couple.

Les modèles seront plus rapides, c’est une évidence. Ford affirme aussi que ces gains vont garantir une meilleure réponse de l’accélérateur. Les changements de rapports promettent aussi d’être améliorés.

L’installation de ce groupe de performance doit être faite en concession et le tout est couvert par la garantie de base du constructeur, soit 3 ans et 60 000 km.