Un ensemble Sasquatch pour le Ford Bronco Sport 2025

La rumeur court depuis un certain temps déjà, et voilà qu’elle se confirme… ou du moins s’apprête à être confirmée ; Ford préparerait un ensemble Sasquatch pour son Bronco Sport 2025.

La compagnie a dévoilé hier une vidéo montrant la partie arrière d’un modèle couvert de boue avec la date du 26 août inscrite à travers la saleté… par un bras recouvert de poils. Le bruit de grognement que l’on peut attendre vend aussi la mèche.

Ce que cela signifie est bien simple ; on aura droit à un Bronco Sport encore plus capable en conduite hors route. Pour savoir ce qui nous attend, on peut jeter un coup d’œil à ce que l’ensemble Sasquatch du gros Bronco propose. Essentiellement, l’on parle de jantes noires avec pneus surdimensionnés, d’une garde au sol surélevée, d’une suspension offrant plus de débattement, d’élargissements d’ailes, ainsi que d’essieux pouvant être verrouillés.

Il faudra voir ce qui sera réservé au Bronco Sport, mais ça vous donne une idée.

Ce qui est clair aussi, c’est que Ford mise davantage sur son Bronco Sport à long terme dans le segment des VUS compacts, elle qui propose aussi l’Escape dans cette catégorie. La mode est aux utilitaires au style plus robuste et le Bronco Sport répond à cette définition ; Ford bat le fer pendant qu’il est chaud.

Du reste, le Bronco Sport en général va profiter d’un rafraîchissement pour 2025. Les modèles vus à l’essai ont révélé un modèle au style plus agressif et plus défini.

Une bonne partie des réponses à ces questions nous parviendront le 26 août lorsque Ford va dévoiler cette nouvelle variante Sasquatch.

Nous serons là pour tout vous raconter.