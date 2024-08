Un ensemble Sasquatch pour le Ford Bronco Sport 2025

Le Ford Bronco Sport va proposer une nouvelle variante en 2025, soit l’ensemble Sasquatch. Ce dernier ajoute un certain nombre d’éléments et de modifications pour rendre le véhicule plus performant en conduite tout-terrain.

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, hayon | Photo : Ford

2025 Ford Bronco Sport - qu'est-ce qu'un Sasquatch ?

L’ensemble Sasquatch sera livrable en option sur le modèle Outer Banks (avec moteur 3-cylindres de 1,5 litre) et sur la version Badlands (moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres). Il ajoute des pneus Goodyear AT de 29 pouces, ainsi que davantage de modes de conduite tout-terrain, y compris un réglage rallye pour une conduite hors route davantage axée sur la vitesse.

Les modèles Outer Banks équipés de cet ensemble profitent d’un différentiel arrière verrouillable et d’une transmission arrière à double embrayage, auparavant uniquement livrable sur la version Badlands du modèle.

L’ensemble Sasquatch comprend également des plaques de protection en acier, un pare-broussaille avant et des pare-chocs avant et arrière avec plaques de protection en acier, ainsi que des crochets de remorquage à l’avant et des anneaux en D à l’arrière. On note de plus des attaches montées sur les ailes pour sécuriser le chargement sur le toit.

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, de profil | Photo : Ford

2025 Ford Bronco Sport - quoi de neuf ?

Sinon, pour 2025, le modèle profite de nouveaux pare-chocs avant et arrière avec des points modulaires et des interrupteurs auxiliaires intérieurs pour ajouter des accessoires tels que des feux de route.

La version Bronco Sport Badlands hérite également de dispositifs d’arrimage, ainsi que d’amortisseurs Bilstein et de nouveaux ressorts pour améliorer les performances (le modèle est aussi légèrement surélevé). Le mode Trail Control, déjà inclus avec le modèle, permet désormais de conduire à une seule pédale à basse vitesse.

La version Big Bend, quant à elle, profite d’un nouvel ensemble hors route Black Diamond qui ajoute plus de protection sous la carrosserie, quatre points de récupération et une capacité de remorquage accrue à 2200 livres.

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, intérieur | Photo : Ford

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, sièges | Photo : Ford

À l’intérieur, toutes les variantes du VUS sont désormais équipées d’un écran tactile multimédia de 13,2 pouces avec connectivité sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto. L’affichage numérique des informations de conduite pour le conducteur s’étend désormais sur une diagnoale de 12,3 pouces. La suite d’aides à la conduite CoPilot360 Assist+ de Ford est désormais présente et comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le centrage sur la voie, la surveillance des angles morts, le freinage d’urgence avant et les feux de croisement automatiques.

Le Ford Bronco Sport 2025 sera chez les concessionnaires canadiens à partir de novembre. Il est à noter que l’ensemble Sasquatch ne sera livrable qu’à partir du premier trimestre de l’année prochaine. Les prix du modèle 2025 devraient être communiqués à l’approche du lancement, à l’automne.

Festival Drive en septembre

D’ici là, Ford va présenter son Bronco Sport 2025 — ainsi que le Ford Maverick hybride 2025 à transmission intégrale — lors du Drive Festival qui se tiendra au Canadian Tire Motorsports Park de Bowmanville, en Ontario, du 6 au 8 septembre.

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, section avant | Photo : Ford

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, attaches | Photo : Ford

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, console centrale | Photo : Ford

Ford Bronco Sport Sasquatch 2025, tableau de bord | Photo : Ford