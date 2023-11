Ford Bronco Sport : une nouvelle version hors route en vue ?

• Ford préparerait une version hors route encore plus compétente pour son modèle Bronco Sport.

Au printemps de 2019, Ford déployait des sommes et des efforts considérables pour nous dévoiler la nouvelle génération de son VUS vedette, l’Escape. En septembre de la même année, on assistait au lancement du véhicule.

Les ventes n’ont pas été au rendez-vous comme souhaité, mais il faut considérer que la pandémie est venue y jouer un rôle. Puis, la compagnie lançait en 2021 le Bronco Sport, un VUS au style plus robuste assemblé sur la même plateforme que l’Escape.

Depuis ce temps, ce dernier s’impose graduellement vis-à-vis son frérot, si bien que ses ventes sont aussi importantes. Et la suite des choses pourrait bien faire pencher la balance en faveur du Bronco Sport.

En effet, Ford a été vue en train de tester un prototype profitant de retouches qui laissent croire à l’arrivée prochaine d’une version encore plus compétente hors des sentiers battus. On sait à quel point les véhicules présentant des styles plus aventuriers sont à la mode. De toute évidence, Ford veut profiter de la chose.

Ford Bronco Sport 2023 avec ensemble Black Diamond hors route Photo : Ford

Si l’on jette un coup d’œil à la gamme actuelle, on comprend que la version la plus performante hors des sentiers battus est la déclinaison Badlands. Ford propose également un ensemble Black Diamond hors route pour les variantes Big Bend et Outer Banks. Le modèle vu à l’essai représente probablement une nouvelle mouture qui viendrait offrir quelque chose de différent, un peu comme on a vu différentes propositions venir rehausser la gamme du plus gros Bronco, comme l’Everglades, par exemple.

Le prototype aperçu était fortement camouflé, mais il était possible de voir qu’il profitait de nouveaux boucliers avant et arrière. On devine que ces retouches visent à améliorer les angles d’approche et de sortie, ainsi qu’accueillir des plaques de protection plus massives. La garde au sol semblait plus élevée sur le modèle.

Un autre des indices révélateurs concernait les pneus. Selon ce que rapporte le site Motor Authority, le prototype était chaussé de pneus Goodyear Territory Mud-Terrain. Ces derniers sont utilisés sur les versions tout-terrain du Bronco, et n’ont jamais été montés sur un Bronco Sport.

Si Ford prévoit effectivement une nouvelle variante du Bronco Sport, il est probable qu’elle soit lancée l’année prochaine en tant que modèle 2025.