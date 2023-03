Ford veut tripler la production du F-150 Lightning en 2023

• Ford souhaite tripler la production de son F-150 Lightning en 2023.

• En 2022, Ford a réussi à construire 15 000 unités plutôt que les 40 000 initialement prévue.

• Différents problèmes ont ralenti la production en 2022 et au cours des deux premiers mois de l’année 2023.

Il y a quelques semaines, Ford annonçait qu’elle allait augmenter la production de son VUS électrique, le Mustang Mach-E. Elle expliquait qu’entre autres, une amélioration de la situation concernant la chaîne d’approvisionnement lui permettait d’agir ainsi.

Elle avait aussi baissé le prix de son véhicule, chose rare dans le contexte actuel.

Et voilà que la compagnie annonce d’autres hausses de production, notamment de la version électrique de sa camionnette F-150, la Lightning.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning - Production automobile

En gros, la firme de Dearborn souhaite tripler la production cette année, comparée à celle de l’année dernière. Plus précisément, Ford espère d’ici la fin de 2023 atteindre un rythme qui se traduirait par la production de 150 000 versions chaque année. En 2022, la compagnie a vendu 15 617 exemplaires de son modèle.

Ce sont de bien beaux chiffres, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Au départ, on souhaitait produire 40 000 unités par année. C’était du moins le souhait pour l’année 2022. Puis, on avait annoncé qu’on voulait doubler la capacité à 80 000 unités.

Or, ce sont environ 15 000 unités qui ont vu le jour en 2022. On est loin du compte. Quantité de problèmes sont venus ralentir la production, y compris l’arrêt de la fabrication des modèles en raison de la découverte d’un problème. Celle-ci doit être relancée le 13 mars prochain.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning - Augmentation de production

Si l’on triple la production par rapport à 2022, ce sont 45 000 véhicules qu’on assemblera cette année. Une fois de plus, on est loin des 150 000 espérés. C’est en fait le rythme de 150 000 qu’on souhaite au tournant de 2024, si bien que si tout va bien, on devrait voir une progression tout au long de l’année pour atteindre les 12 000 unités mensuellement vers novembre ou décembre.

Ce sera à surveiller. La compagnie avait l’an dernier plus de 200 000 réservations en main. Elle devra agir rapidement. General Motors arrive avec deux nouvelles camionnettes électriques d’ici la fin de 2023, soit le Chevrolet Silverado EV et le GMC Sierra EV.

Ford souhaite aussi augmenter la production d’autres modèles, comme son VUS Bronco Sport, sa camionnette compacte Maverick, ainsi que les versions à essence (régulière et hybride) de son F-150.