• La production du Ford F-150 Lightning sera relancée le 13 mars.

• Un problème trouvé avec les batteries a forcé le constructeur à cesser la production à la mi-février.

• La demande pour le camion continue de dépasser la capacité de production, et ce contretemps ne fera qu'augmenter les temps d'attente de livraison.

Il y a quelques semaines, on vous annonçait que Ford suspendait la production de la version électrique de sa camionnette F-150, la Lightning. On avait découvert que la batterie pouvait représenter un problème potentiel. La compagnie n’a pas jugé pertinent de donner les raisons. On avait décidé de jouer la carte de la prudence et de cesser la production.

Voilà qu’on apprend que celle-ci sera relancée le 13 mars prochain. Les 11 jours qui nous séparent de cette date sont nécessaires pour donner du temps au fournisseur, SK On. En fait, il faut du temps pour la construction en réseau des cellules de batteries, puis des groupes batteries qui seront livrés directement à la chaîne de production du Lightning ».

Photo : Ford Des Ford F-150 Lightning en production

Un porte-parole de Ford a expliqué que « dans les semaines à venir, nous continuerons à appliquer nos connaissances et à travailler avec l’équipe de SK On pour nous assurer que nous continuons à livrer des groupes de batterie de haute qualité. Alors que l’usine REVC (Rouge Electric Vehicle Center) augmente sa production, nous continuerons à retenir les véhicules déjà produits pendant que nous travaillons sur les mises à jour de l’ingénierie et des pièces. »

Voilà une bonne nouvelle en provenance de Ford. La camionnette F-150 Lightning s’est avérée très populaire au cours de sa première année de production, tellement que la clientèle qui attendait son arrivée a dû prendre son mal en patience.

Photo: 2023-ford-f150-lightning-trucks-01 (credit: Ford)