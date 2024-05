Ford a récemment effectué une demande de brevet pour une trappe située entre la cabine et la caisse d’une camionnette. On pourrait aussi parler d’un hayon central pour pick-up.

La chose n’est pas surprenante, considérant que General Motors (GM) va introduire un tel hayon avec ses camionnettes électriques Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV. Cette fonctionnalité permet d’agrandir la caisse, de sorte qu’elle puisse recevoir de plus longs objets, sans que ceux-ci aient à être fixés et dépassent du véhicule.

C’est exactement ce que décrit en d’autres mots la demande déposée par Ford au USPTO (United States Patent and Trademark Office), soit l’Office américain des brevets et des marques. La demande a été publiée hier par l’USPTO, mais Ford l’a remise pour une première fois le 31 octobre 2022.

Demande de brevet de Ford | Photo : Ford

L’idée d’un hayon central qui décuple les capacités de la caisse n’est pas nouvelle. On se souviendra qu’au début des années 2000, GM avait introduit une telle chose avec sa camionnette Avalanche. Ce que cela permettait aussi, c’était d’avoir une cabine plus spacieuse pour les occupants, surtout ceux invités à l’arrière, sans que cela pénalise les capacités de la boîte.

L’inconvénient, c’est que si l’on ouvre le hayon central pour placer des objets plus longs dans la boîte, on doit rabattre les sièges de la deuxième rangée. On peut donc transporter de plus longs objets, mais pas avec des passagers assis à l’arrière.

Il faudra voir ce que Ford va faire éventuellement. Il est facile d’imaginer qu’elle pourrait introduire cette fonctionnalité avec la camionnette électrique pleine grandeur qu’elle prépare et qui aura pour mission de venir remplacer l’actuelle version Lightning du F-150. Ses débuts ont récemment été repoussés d’une année, mais nous ne devrions pas tarder à voir les premiers exemplaires nous être présentés lors de salons automobiles.

Pour nous, canadiens, on peut aussi imaginer qu’un tel hayon ne pourrait pas nécessairement être utilisé à l’année, sauf sur de courtes distances par temps froid.