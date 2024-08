Le Ford Maverick profite d’une révision somme toute importante pour 2025, trois ans après ses débuts sur le marché. Les changements sont nombreux, mais on note surtout deux éléments majeurs ; la motorisation hybride pourra désormais être jumelée à la traction intégrale, et une nouvelle version axée sur la performance est introduite.

Ford Maverick Lariat 2025 | Photo : Ford

Design du Ford Maverick 2025

Pour 2025, Ford offre à son Maverick une cure jeunesse en matière de style. Le pare-chocs et la calandre ont été redessinés et les phares à DEL adoptent une apparence plus foncée. Les variantes plus huppées profitent de projecteurs à DEL pour une signature plus haut de gamme. Aussi, notons que le style des grilles varie désormais d’une variante à une autre, afin que chaque Maverick propose sa propre couleur.

De nouvelles jantes de 19 pouces sont également ajoutées à la version Lariat.

Ford Maverick XLT 2025, intérieur | Photo : Ford

À l’intérieur

Ford pousse la différenciation entre les déclinaisons avec de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux pour les portières, le tableau de bord, la console et les sièges. La clientèle, souligne la compagnie, souhaitait de nouveaux choix de ce côté ; on répond à leurs attentes.

Le Maverick 2025 peut aussi profiter d’un groupe d’apparence noir qui se manifeste avec une calandre unique, un toit noir, des logos Ford noirs, ainsi que des jantes de 19 pouces noir brillant.

Corriger une erreur

Dans le cas du mariage qui est maintenant possible entre le moteur hybride et le rouage intégral, Ford vient en fait corriger un faux pas. Au lancement du modèle, la variante hybride était offerte à 25 900 $ en configuration à traction. Le prix avait eu le dessus sur toute autre considération, et l’on comprend pourquoi. Cependant, une option aurait été possible, puisque le groupe motopropulseur du Maverick est aussi celui du Ford Escape hybride… offert avec le rouage intégral.

Ford Maverick XLT 2025, de profil | Photo : Ford

C’était donc possible et l’on corrige la chose pour 2025. En fait, les variantes XL, XLT et Lariat, livrables en configuration hybride à traction, pourront profiter en option de la transmission intégrale. Le quatrième modèle, Tremor, profite d’une autre mécanique (4-cylindres turbo de 2,0 litres) et du rouage intégral de série.

Aussi, avec le modèle hybride à quatre roues motrices, il est maintenant possible d’opter pour l’ensemble de remorquage 4K. Ce dernier fait que la capacité passe de 2000 à 4000 livres pour la version hybride ; voilà qui va en réjouir plusieurs.

Ford Maverick 2025, écran multimédia | Photo : Ford

Technologie du Ford Maverick 2025

À bord, Ford apporte aussi un changement important avec un nouvel écran pour le système multimédia, maintenant signé Sync 4. La nouvelle unité fait 13,2 pouces. De plus, la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto devient une réalité, une autre façon de faciliter la vie de tout le monde. Enfin, grâce à l’intégration d’un modem 5G, les mises à jour via les voies hertziennes seront désormais réalisables.

Notez également que les modèles Lariat et Tremor vont aussi profiter du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de départ/arrêt. Notez que dans le deuxième cas, on parle maintenant du modèle Tremor, plutôt que de l’ensemble d’options portant le même nom.

En somme, Ford exploite la popularité du Maverick pour le rendre encore plus attrayant, lui qui séduit de nouveaux clients à un rythme intéressant pour la compagnie. Celle-ci dénote que 60 % des acheteurs échangent un véhicule d’une autre marque pour passer au Maverick.

Ford Maverick Lobo 2025 | Photo : Ford

Maverick Lobo : la variante de performance

Ford avait aussi une autre nouvelle concernant la famille Maverick pour 2025. Outre les changements apportés à travers la gamme, une variante de performance nommée Lobo est introduite.

Ce modèle sera facile à reconnaître en raison de son style distinct (avec le toit peint en noir et les roues noires de 19 pouces), mais aussi parce qu’il va reposer plus près du sol (1,27 cm à l’avant, 3,0 cm à l’arrière).

Ford Maverick Lobo 2025, calandre | Photo : Ford

Le Lobo sera animé par le même moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,0 litres de la version Tremor, un bloc qui propose 250 chevaux et 280 lb-pi de couple. Surtout, il va profiter de ressorts ajustés en conséquence, ainsi que d’une direction réglée comme celle d’une sportive. Avec la vectorisation du couple, un embrayage double à l’arrière et des freins plus gros avec des étriers avant à deux pistons (ceux de la Focus ST vendue en Europe), disons que ça s’annonce intéressant.

Le modèle va également proposer un mode de conduite nommée Lobo, destiné uniquement aux circuits, car il va activer le couple du camion tout en réduisant les interventions du système de contrôle de la stabilité. Ford mentionne qu’elle a également amélioré le système de refroidissement avec le radiateur et le ventilateur livrés avec le groupe de remorquage.

Ford Maverick Lobo 2025, intérieur | Photo : Ford

Ford Maverick Lobo 2025, roue | Photo : Ford

Ford Maverick Lobo 2025, écusson Lobo | Photo : Ford

Il est seulement triste de constater que ce genre d’ensemble de performance apparaît maintenant sur des VUS et des camionnettes, plutôt que sur des voitures, comme la logique le voudrait. Mis à part la Mustang, qui est pratiquement intouchable, Ford ne propose plus de voitures en Amérique du Nord.

Ford Maverick Lariat 2025, caisse | Photo : Ford

Le mot de la fin

Le Maverick continue de représenter une option très intéressante en raison de son format et de sa configuration hybride, qui permet de réelles économies. Nous sommes impatients d’en faire l’essai afin de comparer les chiffres de consommation avec les variantes à traction.

Le prix est conséquent, toutefois. Même si Ford mentionne que la camionnette Maverick est la moins chère sur le marché dans le genre, le prix d’appel est tout de même à 34 500 $, avant les frais de transports et de préparation, à 2195 $. S’il y a une bonne nouvelle, c’est que ce modèle, contrairement à plusieurs chez Ford, se montre plutôt fiable depuis ses débuts.

Ceux intéressés par la version régulière ou la variante Lobo peuvent commander leur exemplaire à partir d’aujourd’hui, soit le 1er août.

Ford Maverick Lariat 2025, trois quarts avant | Photo : Ford

Ford Maverick Lariat 2025, rangement de caisse | Photo : Ford

Ford Maverick Lariat 2025, calandre | Photo : Ford