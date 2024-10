Ford présente son Expedition 2025

• Le Ford Expedition 2025 de nouvelle génération vient d’être présenté.

Le Ford Expédition approche les 30 ans, mais Ford n’a pas attendu que ce dernier célèbre ses trois décennies sur le marché avant de lui offrir une refonte importante. En effet, la cuvée actuelle, lancée pour 2018, et retouchée en 2022, a été complètement repensée pour la prochaine année.

Voici l’essentiel des changements.

Les versions du Ford Expedition 2025

D’abord, sachez que l’Expedition sera toujours livrable en configuration standard ou allongée, ce dernier modèle adoptant le suffixe Max. Le VUS continue d’être pensé pour les familles nombreuses, avec sa configuration pouvant recevoir jusqu’à huit personnes.

D’ailleurs, le renouvellement du produit s’est fait en partenariat avec la clientèle. Ford mentionne avoir consacré plus de 1100 heures à échanger avec celle-ci pour connaître ses besoins au quotidien. C’est avec les informations recueillies que l’utilitaire a été repensé.

Le nouveau Expedition sera disponible en quatre versions distinctes : Active, Platinum, King Ranch et Tremor.

Ford Expedition Platinum 2025 | Photo : Ford

Design du Ford Expedition 2025

Esthétiquement, l’Expedition est redessiné, mais il est facilement reconnaissable. À l’arrière, l’élément qui frappe est le Ford Split Gate, soit ce hayon divisé qui voit la partie supérieure s’ouvrir de façon classique, tandis que la partie inférieure se rabat pour offrir un accès facile à l’espace de chargement. L’approche n’est pas nouvelle. On peut notamment la voir avec le BMW X5. De l’extérieur, on voit la coupure nette, ce qui ajoute un élément distinctif au style.

Ford, sachant que plusieurs vont utiliser leur modèle pour des activités de plein air, ajoute même une fonctionnalité d’éclairage extérieur par zones. Cette option propose quatre zones lumineuses autour du véhicule, ce qui est idéal lorsque la nuit est tombée.

Le tout peut être contrôlé via le nouveau système multimédia du modèle.

Ford Expedition Platinum 2025, intérieur | Photo : Ford

Ford Expedition Tremor 2025, sièges | Photo : Ford

Ford Expedition Platinum 2025, tableau de bord | Photo : Ford

À bord

À l’intérieur, le Ford Expedition 2025 propose l’interface Ford Digital Experience. Ce système permet aux conducteurs et aux passagers de se connecter à leurs applications préférées via des profils personnalisables, tout en profitant de l’assistant vocal de Google ou d’Amazon Alexa, dont les capacités intuitives sont reconnues. Un écran panoramique de 24 pouces domine la présentation.

Pour les trajets sur autoroute, le système BlueCruise, maintenant proposé avec 90 % des versions de l’Expedition, propose une conduite mains libres profitant de fonctionnalités additionnelles, telles que le changement de voie assisté et le repositionnement en voie.

Le système progresse, mais demeure moins complet que ceux offerts par Tesla et General Motors.

Ford Expedition 2025, de profil | Photo : Ford

Motorisation du Ford Expedition 2025

Le Ford Expedition 2025 est toujours équipé d’un V6 EcoBoost de 3,5 litres, un bloc qui délivre 400 chevaux et 480 lb-pi de couple avec les versions Active, King Ranch et Platinum. Dans le cas du modèle Tremor, conçu pour les aventures hors route, c’est une version à haut rendement de cette mécanique qui loge sous le capot. Elle propose 440 chevaux et 510 livres-pieds de couple. Une boîte automatique à 10 rapports fait le lien avec les roues.

Ford Expedition Tremor 2025, de profil | Photo : Ford

La version Tremor du Ford Expedition 2025

La version Tremor vient proposer quelque chose de plus aux amateurs de plein air avec une garde au sol de 10,6 pouces, la meilleure de sa catégorie selon Ford, ainsi que des pneus tout-terrain General Grabber de 33 pouces. Elle sert aussi des équipements propres à la camionnette F-150, comme des marchepieds, ainsi que des plaques de protection sous le véhicule.

Quant à la capacité de remorquage, elle est de 9600 livres, au maximum, avec l’équipement approprié. Le modèle est aussi équipé des différentes assistances au remorquage offertes par l’entreprise, des technologies qui transforment ce genre d’opération en jeu d’enfants.

Le Ford Expedition 2025 pourra être commandé à partir du 24 octobre. Les premières livraisons du modèle auront lieu au printemps de 2025.

Ford Expedition Platinum 2025, trois quarts arrière | Photo : Ford

Ford Expedition Platinum 2025, hayon | Photo : Ford

Ford Expedition Platinum 2025, deuxième rangée | Photo : Ford

Ford Expedition 2025 (version Stealth Performance), roue | Photo : Ford

Ford Expedition Tremor 2025, calandre | Photo : Ford