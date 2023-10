Rappel du Ford Mustang Mach-E pour un problème de batterie

Ford annonce le rappel de 34 762 de ses VUS électriques Mustang Mach-E dû à un risque potentiel de surchauffe des contacteurs principaux de la batterie haute tension. Le rappel affecte 4707 Mustang Mach-E 2021-2022 au Canada.

Les modèles concernés ont été fabriqués entre le 27 mai 2020 et le 24 mai 2022 et comprennent les versions à autonomie étendue à propulsion et à traction intégrale, ainsi que les versions GT.

Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié un rapport de rappel de sécurité indiquant que la charge rapide en courant continu et des accélérations répétées peuvent provoquer une surchauffe des contacteurs principaux de la batterie haute tension. Cela peut entraîner des problèmes électriques et une perte de puissance inattendue, augmentant ainsi le risque d'accident.

En termes simples, une charge rapide ou une utilisation intensive de l'accélérateur peut surchauffer les commutateurs électriques du système de batterie, causant des dommages qui peuvent nuire au bon fonctionnement de la Mustang Mach-E, compromettant ainsi sa sécurité et ses performances.

Ford Mustang Mach-E Photo : D.Boshouwers

Ford a rassuré en déclarant que le boîtier de jonction de la batterie haute tension de la Mach-E sera remplacé gratuitement dans les concessions. La marque a également précisé n'avoir connaissance d'aucun accident ou blessure liés à ce défaut.

Les propriétaires de véhicules affectés seront informés du rappel entre le 30 octobre et le 10 novembre.

Selon un site spécialisé en technologie de batterie, les contacteurs sont des composants essentiels d'un système haute tension. Fermés, ils permettent à l'électricité de circuler de la batterie aux moteurs. En cas d'urgence, comme un accident, les contacteurs principaux s'ouvrent, interrompant la connexion électrique entre la batterie haute tension et le reste du véhicule pour des raisons de sécurité.

Notons que ce problème persiste dans le Mach-E depuis l'année dernière. En juin 2022, Ford avait déjà lancé un rappel après plusieurs signalements de perte de puissance due à un problème de surchauffe similaire. La marque avait alors déployé plusieurs mises à jour logicielles pour surveiller la température et la résistance des contacteurs et réduire la puissance de la batterie et du véhicule afin de prévenir les dommages.

Le bureau d'enquête sur les défauts de la NHTSA a lancé une enquête en août 2023 sur la manière dont Ford a géré le rappel après que des propriétaires se sont plaints de perte de puissance et ce, même après la mise à jour logicielle.

Cette année, Ford a déjà lancé 46 rappels, plus que tout autre constructeur, impactant potentiellement près de 5 millions de véhicules aux États-Unis, selon les données de la NHTSA. Les problèmes liés à la motorisation sont les plus courants, représentant 18 % de tous les rappels, tandis que les problèmes électriques et de prévention de recul représentent chacun 15 % des rappels.