La guerre en Ukraine est le dernier d'une série d'obstacles qui ont entravé la progression des constructeurs automobiles depuis deux ans, qui s'efforcent de répondre à la forte demande de nouveaux véhicules. Si le fait que la demande soit forte est en soi une bonne nouvelle, la pandémie et les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont affecté la capacité des constructeurs automobiles à mettre la main sur des puces électroniques et d'autres composants font que la dernière année a été plus qu’éprouvante, alors que les acheteurs continuent d'être confrontés à de longs retards dans la livraison de leurs achats.

Tout ça, alors que les manufacturiers entament leur énorme et couteux virage vers l’électrification.

Selon Automotive News, Ford est actuellement confronté à des retards de livraison de la part de 37 fournisseurs différents. Les pénuries accumulées ont nui au constructeur automobile qui a produit 100 000 véhicules de moins que prévu au cours des derniers mois. Lors du congrès annuel de la National Automobile Dealers Association (NADA) qui s'est tenue la fin de semaine dernière à Las Vegas, Ford a averti les concessionnaires de s'attendre à des livraisons de véhicules inférieures aux quantités commandées, et ce, au moins jusqu'au début du mois de juin.

Photo : Ford Ford Explorer Timberline

L'une des solutions utilisées par Ford – et nous avons déjà vu cela chez d'autres constructeurs – est de livrer des véhicules incomplets, avec certaines caractéristiques et systèmes manquants. Certains VUS Explorer 2022, par exemple, seront livrés aux clients sans chauffage des sièges arrière; dans quelques mois, lorsque Ford recevra les composants nécessaires, il les installera dans ces véhicules.

Cette solution est considérée comme préférable, lorsque cela est possible, à celle d’accumuler des véhicules non-complétés dans des parcs d'attente, comme nous l'avons vu récemment avec le Ford Bronco. Le Detroit Free Press rapporte que Ford offrira aux acheteurs/propriétaires concernés un type de crédit, similaire à ce qu'il a fait dans le cas des camions F-150 qui ont été livrés sans la fonction de démarrage automatique.

Sans trop de surprise, les ventes de Ford sont en baisse cette année (de 11 % aux États-Unis, par exemple), et ce, même si la demande est forte chez les consommateurs.

Selon les meilleures prévisions actuelles des analystes du secteur, la pénurie de micropuces et les problèmes plus généraux affligeant la chaîne d'approvisionnement persisteront au cours du deuxième trimestre de cette année, et certains problèmes spécifiques se poursuivront jusqu'en 2023. La situation actuelle en Ukraine pourrait toutefois aggraver la situation, d'autant plus que ce pays est l'un des plus grands producteurs de lithium au monde.