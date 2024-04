Ford reprend les livraisons du F-150 Lightning 2024

Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

• Ford reprend cette semaine les livraisons aux concessionnaires de son F-150 Lightning 2024.

Plus tôt en février, Ford a cessé de livrer des F-150 Lightning à ses concessionnaires, en raison de l’identification d’un problème relatif à la qualité. La production était demeurée active à l’usine Ford Rouge du Michigan.

On ne savait pas combien de temps était pour durer cette mesure. Elle est maintenant terminée alors que la compagnie recommence à livrer sa camionnette électrique à ses concessionnaires.

Au passage, le véhicule profite d’un ajustement de prix.

On retrouve pour 2024 essentiellement les mêmes variantes et les mêmes capacités, soit des versions équipées de batteries de 98 kWh ou de 131 kWh, avec des autonomies annoncées entre 386 et 515 kilomètres.

Ce qui sera à surveiller, c’est la réelle autonomie du modèle. On sait qu’elle fond lors d’opération de remorquage, mais un récent essai d’une version 2023 (à vide) nous a laissé pantois. Après avoir récupéré le véhicule qui affichait 516 km d’autonomie, nous avons été ébahis de constater qu’après avoir parcouru 117 km, l’indicateur nous confirmait seulement 295 km d’autonomie restante (donc probablement beaucoup moins).

Sur l’autoroute, ça fond à vue d’œil. Dans la circulation lourde, ça demeure stable, même qu’on réussit à récupérer un peu.

Des mises à jour doivent être apportées au modèle 2024. Souhaitons une correction de ce côté, car ce qui est annoncé n’est pas réalisable. Le véhicule doit entre autres profiter d’une pompe à chaleur à injection de vapeur, ce qui devrait optimiser l’efficacité énergétique par temps froid, selon Ford.

Ford F-150 Lightning 2024, trois quarts avant | Photo : Ford

Une nouvelle version nommée Flash est aussi ajoutée au catalogue cette année. Elle se veut une version bonifiée de la variante XLT, ce qui va permettre aux acheteurs de profiter d’un modèle bien équipé, sans avoir à grimper au sommet de la gamme. La version Flash sera vendue au prix de 86 995 $ au pays, et va proposer des éléments comme un écran tactile de 15,5 pouces pour le système multimédia, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, une chaîne audio Bang & Olufsen offrant huit haut-parleurs, le système de conduite semi-autonome Blue Cruise, le groupe remorquage, une thermopompe pour la batterie, ainsi qu’un hayon à déploiement électrique.

Malgré l’arrêt des livraisons et les imperfections du véhicule, les ventes du F-150 Lightning sont demeurées stables lors du premier trimestre de l’année, même que la compagnie indique que les 7743 unités vendues représentent une hausse de 80 % par rapport à la même période l’année dernière.

Deux éléments vont jouer à la fois en faveur, et contre ce modèle au cours des prochains mois. D’abord, le fait que les acheteurs de F-150 Lightning peuvent dès maintenant profiter du réseau de recharge de Tesla, ce qui est fort invitant. Toutefois, les consommateurs pourront bientôt acheter des camionnettes électriques chez Chevrolet et GMC ; si ces dernières se montent plus efficaces en ce qui a trait à la gestion de l’autonomie, Ford aura du travail à faire.

Les consommateurs peuvent aussi se tourner du côté de Tesla pour un Cybertruck (ou encore de Rivian qui propose le R1T), mais ces camionnettes électriques ne visent pas la même clientèle, ironiquement.