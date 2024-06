Ford doit procéder à un rappel important, celui de 552 188 unités de la camionnette F-150 de l’année 2014. Le problème concerne un défaut de transmission pouvant entraîner des rétrogradations imprévues au premier rapport, et ce, alors que le véhicule circule à n’importe quelle vitesse.

Voilà une situation qui peut être inquiétante, par exemple à vitesse d’autoroute.

Nature du problème

Selon le rapport de rappel de Ford, « certains véhicules peuvent subir une perte intermittente du signal du capteur de vitesse de l’arbre de sortie (OSS) vers le module de commande du groupe motopropulseur (PCM), ce qui pourrait entraîner une rétrogradation temporaire et involontaire en première vitesse ».

Ce problème de transmission peut provoquer une perte de contrôle du véhicule ou même l’immobiliser. Il est attribué à un capteur de transmission défectueux.

Causes identifiées

Ford a identifié plusieurs causes possibles pour expliquer les problèmes de signal OSS, notamment la contamination, un court-circuit, la corrosion des connecteurs et des sorties incorrectes du capteur OSS. En raison de cette diversité de causes, il n’existe pas de solution unique pour remédier directement au problème.

L’âge du véhicule joue assurément un rôle dans la nature de ce problème, qui ne s’est pas manifesté lors des premières années du véhicule sur le marché. On peut deviner que les modèles mieux conservés sont peut-être moins à risque, mais ceci n’est que spéculation.

Solution proposée

Pour corriger le problème, Ford va mettre à jour la logique de changement de vitesse pour inclure une « vérification de plausibilité ». Cette vérification va permettre de s’assurer que la vitesse indiquée par le capteur OSS est cohérente avant de commander automatiquement une rétrogradation en première vitesse.

Cette mise à jour logicielle vise à prévenir les rétrogradations involontaires qui pourraient provoquer des accidents.

Impact

Le rapport de Ford n’indique pas de dommages irréparables au groupe motopropulseur résultant de ce problème. Cependant, il mentionne plusieurs incidents où les roues arrière des camionnettes se sont bloquées et où le conducteur a perdu le contrôle.

Les propriétaires des modèles concernés sont invités à attendre une notification de Ford avant de faire réparer leur F-150. Ces dernières devraient être envoyées à partir du début du mois de juillet.

Ceux qui ont déjà effectué des réparations liées à ce problème en dehors de la période de couverture de la garantie peuvent être admissibles à un remboursement.