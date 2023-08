Décidément, ce n’est pas une très bonne journée pour Ford alors qu’on doit vous faire état d’un deuxième rappel en moins de 24 heures. Cette fois, le problème est plutôt grave alors qu’il concerne le frein d’urgence électronique de plus de 870 000 unités de la camionnette F-150 des années 2021 à 2023.

L’ennui, c’est que le frein d’urgence peut s’enclencher de façon inattendue, même pendant la conduite du véhicule. Inutile de dire que cela peut représenter un sérieux danger.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, explique que les modèles concernés ont été construits entre le 8 janvier 2020 et le 25 février 2023. Ford estime que le défaut n’est présent qu’avec environ 1 % des modèles rappelés. On comprendra qu’elle ne peut pas courir de risque et rappelle un maximum de véhicules.

L’entreprise n’a pas précisé quels niveaux de finition du modèle étaient touchés, mais elle explique que seules les versions équipées d’un seul système d’échappement sont visées. Elle ajoute que, sur ces dernières, « le faisceau de câbles de l’essieu arrière peut entrer en contact avec le carter de l’essieu arrière ».

Le problème, c’est que le fil qui active le frein de stationnement électronique fait partie de ce faisceau. S’il est endommagé, un court-circuit peut se produire et activer le frein de stationnement sans l’intervention du conducteur, ce qui peut provoquer un accident.

Bas de console dans le Ford F-150 2023 Photo : D.Heyman

Il est possible que les conducteurs aperçoivent le témoin du frein de stationnement au tableau de bord, ainsi qu’un message d’erreur au bloc d’instruments avant que le problème ne se produise. Il va sans dire, si ces signes apparaissent, il est temps de laisser le véhicule de côté et de contacter votre atelier de réparation.

Ford précise qu’elle n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures liés à ce problème, mais qu’elle a reçu 918 réclamations de garantie et trois rapports d’incidents sur le terrain. La corrosion sur le carter de l’essieu arrière a tendance à endommager le câblage encore plus rapidement. Voilà qui devrait inquiéter davantage les propriétaires canadiens, en raison de notre climat.

Ford va communiquer par courrier avec les propriétaires le 11 septembre prochain. Ces derniers seront invités à se présenter à un atelier afin qu’un technicien puisse inspecter le faisceau de câbles de l’essieu arrière et le remplacer si le ruban de protection est endommagé. S’il n’est pas endommagé, le concessionnaire installera une sangle d’attache et un ruban adhésif pour le protéger. Les propriétaires qui ont déjà payé pour résoudre ce problème pourront demander un remboursement.

Nous avons contacté Ford Canada afin de savoir combien d’unités du modèle étaient touchées chez nous. Nous mettrons à jour cette nouvelle lorsque l’information nous sera transmise.