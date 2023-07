• Ford doit rappeler près d’un million de véhicules en raison d’une information manquante dans le manuel du propriétaire.

On ne sait pas si la nouvelle concernant ce rappel de Ford doit être vue d’un point de vue négatif ou positif. On peut voir le verre à moitié vide en se disant qu’on a droit à un autre rappel chez Ford. On peut aussi le voir à moitié plein en se disant que cette fois, ce n’est pas pour un problème de qualité lié à un ou à plusieurs modèles.

En effet, le problème cette fois, c’est que des informations sont manquantes dans le manuel du propriétaire des véhicules visés, plus spécifiquement concernant les appuie-tête.

Lincoln Navigator 2022 Photo : D.Boshouwers

Le rappel touche des Ford Expedition et Lincoln Navigator des années 2018 à 2023 équipés de sièges de troisième rangée. Il concerne également les camionnettes F-250, F-350, F-450, F-550 et F-600 Super Duty des millésimes 2019 à 2023 en configuration à cabine double ou à cabine régulière, équipés d’une banquette avant pouvant accueillir trois personnes. En tout, 979 797 véhicules sont visés.

Ce qui manque dans le manuel du propriétaire, ce sont les instructions concernant les ajustements et la procédure de retrait de ces appuie-tête, ce qui pourrait augmenter le risque de blessure en cas d’accident. Ford va remédier au problème en envoyant aux clients une annexe (pour le manuel) contenant ces informations. Le constructeur va commencer à informer les propriétaires le 10 juillet.

La bonne nouvelle, c’est que les gens n’auront pas à se déplacer. Avec plusieurs véhicules qui offrent maintenant des manuels virtuels, une simple mise à jour en ligne aurait suffi.

Ford a été informé pour la première fois le 11 mai dernier d’un problème concernant le manuel. Et si la compagnie doit procéder au rappel, c’est que des manuels incomplets constituent une violation de la norme fédérale de sécurité des véhicules automobiles (Federal Motor Vehicle Safety Standard).

Il faudra cependant tenir compte de cette campagne dans les statistiques de Ford. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, Ford a émis 29 rappels depuis le début de 2023, le tour pour 4,1 millions de véhicules. L’an dernier, la compagnie a dominé le marché en rappelant 8,6 millions de modèles.

Nous avons déjà touché le sujet, Ford travaille à améliorer la qualité de ses modèles. Au début de l’année, on a fait état des nouveaux contrôles rigoureux à l’usine où est construit le modèle Super Duty. Il faudra du temps avant de voir des résultats, mais on semble déterminer à réduire le nombre de campagnes de rappels.

Lorsque nous dresserons le bilan de la compagnie pour 2023, il faudra se rappeler qu’un million de modèles ont été rappelés en raison de ce manque au manuel du propriétaire.