Ford a terminé le mois de septembre avec une grosse annonce, mais pas le genre à laquelle elle aime se prêter. En fait, la compagnie y va de cinq rappels différents, dont deux sont liés aux caméras de recul.

Nous n’avons pas les chiffres canadiens pour chacune de ces campagnes, seulement pour certaines.

Le premier est un rappel de conformité en matière de sécurité et il touche 620 246 unités de 12 modèles de l’année 2020 : Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150 et Super Duty, Mustang, Ranger et Transit, ainsi que les Lincoln Corsair, MKX et Nautilus.

Sur ces véhicules, la carte de circuit imprimé de la caméra de recul souffre d’une conductivité électrique insuffisante. Ce problème peut faire en sorte que l’image obtenue n’apparaisse pas ou soit déformée, ce qui peut augmenter le risque de collision en marche arrière. Ford commencera à informer les propriétaires à partir du 7 novembre afin qu’ils amènent leur véhicule chez le concessionnaire pour remplacer la caméra de recul.

Photo : D.Heyman Lincoln Aviator

Le deuxième problème concerne les Ford Explorer, Lincoln Corsair et Lincoln Aviator 2020 et 2021 équipés de la caméra à 360 degrés. Techniquement, si vous possédez un Explorer 2021 qui n’est équipé que d’une caméra de recul régulière, aucun des deux rappels ne vous concerne. En tout, 354 330 modèles sont visés par cette campagne.

Cette fois, c’est un problème de sortie vidéo qui peut entraîner une coupure de l’image affichée, ce qui augmente les risques d’accident en marche arrière. Ford informera cette fois les concessionnaires à partir du 7 octobre. La solution consiste en une mise à jour du logiciel de traitement des images.

Ensuite, les F-250 et F-350 Super Duty font l’objet d’un autre rappel en raison de soudures potentiellement incorrectes sur l’étrier d’extrémité de roue de l’essieu avant. Une soudure défectueuse pourrait altérer les performances de la direction, entraînant le camion à tirer à gauche ou à droite, ou modifier la sensibilité de la direction. Les camionnettes concernées sont au nombre de 9628 aux États-Unis et 961 au Canada. Les concessionnaires remplaceront l’ensemble de l’essieu si des soudures défectueuses sont détectées.

Photo : Ford Ford F-250

Le quatrième rappel touche 38 005 Mustang (de l’année 2020 et des modèles plus récents) aux États-Unis et 2873 autres au Canada et au Mexique. Dans ce cas, le support de la pédale de frein pourrait se briser lors d’un arrêt brutal, ce qui peut diminuer la pression de freinage et augmenter les risques d’accident. La solution est de demander à un concessionnaire de remplacer l’ensemble du support de la pédale de frein.

Enfin, 126 033 unités de l’Explorer des années 2011 à 2013 sont rappelées en raison d’un problème potentiel à la hauteur de la suspension. Sur certains véhicules, le joint à rotule de l’axe transversal de la barre d’attelage arrière a pu être remplacé par un joint à rotule qui pourrait se saisir. Si cela se produit, il y a un risque de fracture de la biellette de direction de la suspension arrière. Ford travaille à déterminer combien de véhicules pourraient être concernés et où ils se trouvent, mais pour l’instant, cela inclut les Explorer qui ont été immatriculés, ont déjà été enregistrés ou ont été vendus dans 22 États et le district de Columbia : Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, Virginie, Virginie occidentale et Wisconsin. Cette mesure s’ajoute à deux autres campagnes de rappel en cours. Ford informera les propriétaires par courrier à partir du 1er novembre.

Pas de nouvelles pour l’instant concernant le Canada pour ce dernier rappel, mais nous mettrons cette nouvelle à jour si des informations nous parviennent.