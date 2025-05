Ford poursuit sa série noire avec trois nouveaux rappels

· Ford annonce trois nouveaux rappels touchant près de 290 000 véhicules.

Avec un total de 44 rappels recensés depuis le début de l'année 2025, affectant environ 1,5 million de véhicules, Ford dépasse largement ses concurrents en termes d'actions correctives. À titre de comparaison, Volkswagen, classé deuxième, n'en compte que 12.

Ces trois nouvelles campagnes s'ajoutent à une liste déjà longue, soulignant les défis persistants de fiabilité du constructeur américain, en particulier concernant les systèmes de caméra de recul.

Caméra de recul du Ford Bronco | Photo : Ford

Rappel #1 : Ford Bronco

Le premier rappel concerne 128 889 Ford Bronco des années-modèles 2022 et 2023. Le système de caméra 360 degrés pourrait ne pas afficher l’image arrière lorsque le véhicule est en marche arrière, laissant place à un écran bleu ou noir.

Selon les autorités américaines, la défaillance serait due à une corrosion sur les connecteurs internes, une accumulation d’oxyde d’étain, ou encore un mauvais alignement des connecteurs.

Les propriétaires recevront un avis par courrier lorsque les pièces seront disponibles. Les concessionnaires remplaceront la caméra par une version mise à jour, dotée de connecteurs plaqués or et d’un meilleur alignement.

Le Ford Expedition 2015 | Photo : Ford

Rappel #2 : véhicules Ford et Lincoln de 2015

La deuxième campagne touche 160 729 véhicules, incluant :

• Ford F-250, F-350, F-450 (2015)

• Ford Expedition (2015)

• Lincoln Navigator et MKC (2015)

Ici encore, c’est la caméra de recul qui est en cause, produisant une image floue ou absente. Le problème est attribué à une corrosion par frottement sur les terminaux, un four de refusion de soudure défectueux chez le fournisseur, ou bien une modification non autorisée de l’outillage du circuit imprimé.

Comme pour le rappel précédent, les caméras seront remplacées sans frais en concession.

Tableau de bord du Ford F-150 Platinum 2025 | Photo : Ford

Rappel #3 : Ford F-150 2025

Enfin, 326 Ford F-150 de l’année-modèle 2025 sont rappelés pour une raison étonnamment simple : l’absence de l’étiquette d’avertissement de coussin gonflable sur le tableau de bord.

Selon Ford, un câble réseau endommagé dans une station de vérification à l’usine de Dearborn a empêché la détection de l’anomalie. Les propriétaires recevront l’étiquette manquante par la poste, tandis que les véhicules encore en inventaire seront inspectés.

Une image de marque fragilisée

Ces rappels s’inscrivent dans une longue série d’ennuis de qualité chez Ford, qui avait déjà été critiqué pour des problèmes similaires sur le Maverick, le Mustang Mach-E et les F-Series au cours des deux dernières années.

Malgré les efforts du constructeur pour améliorer la rigueur en usine, les soucis de production et de contrôle qualité persistent, affectant la réputation du groupe.