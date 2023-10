Après des semaines de pressions et de grèves ciblées, le syndicat United Auto Workers (UAW) est parvenu à un accord de principe avec Ford Motor Company aux États-Unis. L'entente doit encore être approuvé par les dirigeants du syndicat et ratifié par un vote de ses membres. Si cela se produit, il s'agira d'une avancée importante dans le conflit de travail et nous pourrions voir des accords avec les géants automobiles rivaux General Motors et Stellantis se mettre en place rapidement.

« Nous avons mis Ford au défi de faire un pas en avant, et elle l'a fait », a déclaré le président de l'UAW Shawn Fain. L'accord prévoit des augmentations salariales de 25 % sur les 4,5 années de la durée du contrat, en commençant par une augmentation immédiate de 11 %. Les travailleurs temporaires, généralement moins bien payés que les employés permanents, vont également bénéficier, avec des augmentations de plus de 150 % sur la durée du contrat.

Ford a également accepté de donner à l'UAW le droit de grève en cas de futures fermetures d'usines.

« Nous nous concentrons sur le redémarrage de l'usine de camions du Kentucky, de l'usine d'assemblage du Michigan et de l'usine d'assemblage de Chicago, sur le retour au travail de 20 000 employés de Ford et sur la livraison de notre gamme complète à nos clients. » - Jim Farley, PDG de Ford

Au-delà du vote de ratification du syndicat, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, l'attention se tourne vers les géants américains de l'automobile que sont General Motors et Stellantis. Le modèle établi par le nouvel accord avec Ford devrait ouvrir la voie à des accords rapides entre ces constructeurs et l'UAW. Cela est d'autant plus vrai que GM et Stellantis ont montré des signes d'être fortement affectés par les arrêts de travail.

Stellantis a récemment vu le mouvement de grève s'étendre à son usine fabriquant les lucratifs camions Ram 1500. Compte tenu de la pression financière, Stellantis étudie des options telles que la vente de 18 installations aux États-Unis afin d'atténuer l'impact de la grève. L'entreprise a également annoncé récemment qu'elle se retirait du prochain salon SEMA à Las Vegas et du Salon de l'auto de Los Angeles en novembre afin de réduire les coûts.

De son côté, GM a vu plusieurs de ses usines, dont l'usine d'assemblage d'Arlington, affectées par le conflit.

Stellantis et GM se sont tous deux engagés à travailler à la conclusion d'accords préliminaires avec l'UAW à la suite de l'accord conclu avec Ford.

La grève en cours a eu des conséquences économiques considérables ; en début de semaine, l'Anderson Economic Group a estimé les pertes à plus de 9,3 milliards de dollars.

Même si des accords sont bientôt conclus avec GM et Stellantis, les répercussions de la grève devraient continuer à se faire sentir, en particulier au début de l'année 2024. On peut s'attendre à des ajustements de prix de la part des trois grands constructeurs automobiles qui entraîneront une hausse des prix au détail des nouveaux modèles à court terme.