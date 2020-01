Un système de freinage régénérateur pour la Mazda MX-5

Mazda a annoncé des changements pour la version 2020 de sa sportive MX-5. Notez que pour l’instant, on parle de modifications apportées aux modèles européens ; il faudra donc attendre pour voir si ces dernières gâteront aussi les versions qui nous sont réservées.

De tous les ajustements effectués, c’est un système de récupération d’énergie au freinage qui se veut le plus intrigant. Il sera de série avec toutes les déclinaisons en Europe.

Le système, qui prend le nom de i-ELOOP, n’est pas nouveau, mais il est utilisé une première fois avec ce modèle. Il convertit l’énergie cinétique en électricité au freinage. Ainsi, plutôt que de perdre de la chaleur lors des opérations qui amènent la voiture à l’arrêt, cette dernière est emmagasinée dans un module qui sert ensuite à alimenter les systèmes électroniques de la voiture.

Ce que ça signifie, c’est que l’alternateur n’a pas à travailler aussi ardemment pour fournir le nécessaire au fonctionnement des éléments électroniques. Selon Mazda, un gain de 5 % en efficacité pourrait en résulter. On ne parle pas d’une voiture hybride, cependant, car le système n’aide aucunement à améliorer la puissance.

On ne sait trop, non plus, si le poids ajouté du système a un effet sur le comportement routier, mais connaissant la philosophie de l’entreprise avec ce modèle, il serait étonnant qu’une différence soit perceptible derrière le volant.

Du reste, il faudra voir si ce système sera aussi proposé sur les variantes nord-américaines du modèle. Ça et un dispositif de départ/arrêt qui a aussi été ajouté avec cette vague de modifications.